Si arrichisce il sito di AASS: online fatture, modulistica, consumi e autolettura

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici comunica che sul sito www.aass.sm è disponibile e usufruibile la nuova area nella quale l’utente può controllare e verificare i propri dati, le proprie fatture e i propri consumi. Registrandosi nel portale, nella “Area Clienti” che si trova in homepage, sezione “Fatturazione” (riquadro blu), l’utente può avere accesso alle informazioni che lo riguardano nella fornitura dei servizi. In particolare l’utente può:

Visualizzare e modificare i propri contatti (telefono, cellulare, e-mail);

consultare e scaricare sul proprio computer le singole fatture;

variare il recapito della fattura; scegliere se ricevere le prossime fatture via email, in formato cartaceo o entrambi;

Visualizzare i propri consumi;

inserire l’autolettura, al fine di avere una lettura del contatore sempre effettiva e non più stimata.









Registrarsi è semplice e gratuito. Per farlo occorre avere:

1. un indirizzo di posta elettronica valido;

2. il codice cliente che si trova su ogni fattura;

3. il codice Iss in caso di persone fisiche;

4. il Codice Operatore Economico in caso di aziende.

Maggiori informazioni si possono trovare su www.aass.sm.