Si chiude con il positivo incontro bilaterale richiesto dal Vice Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica dell’Azerbaijan la missione a Parigi del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi.

A margine dei lavori della 41° Conferenza Generale dell’UNESCO in corso in questi giorni a Parigi – durante i quali il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi è intervenuto ieri mattina – ha avuto luogo un incontro bilaterale con il Vice Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica dell’Azerbaijan S.E. Elnur Mammadov. Durante il colloquio, che si è svolto in un clima cordiale e amichevole, entrambe le parti hanno avanzato proposte di collaborazione tra i Paesi, sia bilateralmente che all’interno dell’UNESCO. Le relazioni diplomatiche tra Repubblica di San Marino e Repubblica dell’Azerbaijan sono state avviate nel 2002 e sono sempre state distese e di reciproca disponibilità. Di questo Mammadov ha ringraziato Belluzzi auspicando possano proseguire e crescere nel solco della cooperazione e del dialogo. Belluzzi e Mammadov si sono in particolare soffermati sul Memorandum d'Intesa fra il Ministero dell'Educazione della Repubblica dell'Azerbaijan e la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo dell'educazione e si sono impegnati a darvi seguito, in particolare per quanto attiene lo scambio di studenti universitari nei due Paesi. L’accordo andrebbe ad aggiungersi a quelli già in vigore, in materia di cooperazione turistica, sull’abolizione del visto per i passaporti diplomatici e di servizio, sulla Promozione e Protezione reciproca degli investimenti, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e al Memorandum d’Intesa tra la Segreteria per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell’Azerbaijan firmato a Baku nel 2018.



Comunicato stampa

Segreteria Istruzione Cultura

