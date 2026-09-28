Si chiude con successo la 32ª Mostra Micologica: oltre 200 specie esposte, lezioni di sicurezza nel bosco e ospiti d'eccezione a Borgo Maggiore

Si chiude con successo la 32ª Mostra Micologica: oltre 200 specie esposte, lezioni di sicurezza nel bosco e ospiti d'eccezione a Borgo Maggiore.

Si chiude con numeri importanti ed entusiasmo la XXXIIª Mostra Micologica del Titano, la storica manifestazione organizzata dall’Associazione Micologica Sammarinese (AMS) che per due intere giornate ha animato le storiche Logge di Borgo Maggiore. L'evento ha registrato una grandissima partecipazione di pubblico: tantissimi i visitatori che hanno affollato i tavoli espositivi e gli stand gastronomici, dove sono state servite ininterrottamente le prelibatezze a base di funghi preparate dai volontari dell'associazione. La manifestazione si è aperta ufficialmente sabato mattina con una cerimonia sentita e partecipata da illustri rappresentanti istituzionali. L’Associazione Micologica Sammarinese, guidata dal Presidente Sante Vagnetti, ha avuto il grande onore di accogliere il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, che ha presenziato alla cerimonia ed effettuato il taglio del nastro insieme al Presidente. La presenza del Segretario di Stato ha conferito un profondo e prestigioso valore all'evento, testimoniando la vicinanza delle Istituzioni sammarinesi al lavoro di tutela ambientale, cultura e promozione del territorio portato avanti dall'AMS. All'inaugurazione hanno presenziato anche il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Matteo Sartini e la Direttrice dell’U.G.R.A.A. Ing. Giuliana Barulli assieme alle Guardie Ecologiche. Un contributo fondamentale per l'eccezionale riuscita della manifestazione è stato fornito dai membri del Direttivo e dai volontari dell'AMS, che hanno lavorato instancabilmente per tutte le giornate sia nella complessa gestione della mostra sia nella preparazione delle specialità culinarie allo stand gastronomico, riscuotendo grandissimo apprezzamento da parte di tutti i presenti. Sui banchi delle Logge sono state esposte oltre 200 specie di funghi, raccolte nei nostri territori e sapientemente determinate e classificate dagli esperti dell’Associazione Micologica Sammarinese affiancati dai micologi Gianrico Vasquez e Oscar Tani. Alla completezza dell'offerta e alla ricchezza dell'esposizione ha contribuito anche il Gruppo Erbe Cesena, che come ogni anno ha portato in mostra diverse e preziose specie in esposizione. Un'esposizione scientifica ricca e variegata che ha trasformato il centro storico in una vera e propria "scuola del bosco" a cielo aperto per cittadini e appassionati. Nel tardo pomeriggio di domenica, la giuria dell'AMS ha assegnato i tradizionali e attesi riconoscimenti. Il premio per il “Fungo più grande” è stato vinto da Alfredo Valentini, che ha portato in mostra uno straordinario esemplare di Boletus aereus (porcino nero), mentre il premio per il “Fungo più raro” è stato aggiudicato a Giorgio Giusti per il suo esemplare di Leucocoprinus cretaceus. Molto partecipata e ricca di spunti la conferenza pubblica di sabato pomeriggio presso la Sala della Giunta di Castello, condotta dal Prof. Gianrico Vasquez, esperto biologo e micologo giunto appositamente da Catania. L'intervento “Ombre e luci del sottobosco: biologia e pericoli del regno micologico” ha suscitato un vivo interesse tra i presenti, stimolando numerose domande da parte del pubblico curioso di comprendere gli aspetti più complessi e insidiosi della micologia. In particolare, il dibattito si è concentrato sui dettagli e sulle sottili differenze visive tra specie morfologicamente molto simili ma dalle proprietà opposte, dove un fungo commestibile può essere facilmente confuso con uno velenoso o tossico. Il Prof. Vasquez ha guidato i partecipanti a focalizzare l'attenzione sugli elementi determinanti per il riconoscimento, ribadendo un principio fondamentale di prudenza: mai consumare funghi sulla base di incertezze o supposizioni, ma far sempre controllare e verificare la raccolta presso i presidi micologici e gli esperti dell'associazione prima di portarla in tavola. Tra le iniziative collaterali che hanno arricchito il programma, si sottolinea la straordinaria e sentita partecipazione alla camminata guidata nel centro storico promossa da ASD – San Marino Nordic Walking Sport & Fun, che ha visto tantissimi appassionati mettersi in marcia alla scoperta delle bellezze del Titano. Un momento d'eccezione della giornata di domenica è stato rappresentato dalla presenza del celebre giornalista e conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua, accompagnato dalla moglie Sandra. Guidati dal Prof. Vasquez, dal Presidente Vagnetti e dai membri dell'A.M.S., i coniugi Bevilacqua hanno visitato la mostra rimanendo piacevolmente sorpresi e colpiti dalla straordinaria qualità dell'allestimento e dal rigore scientifico dell'esposizione. La coppia ha poi fatto tappa agli stand gastronomici per degustare le prelibatezze preparate dai volontari dell'AMS. Per l'Associazione è stato un grandissimo onore ed un privilegio poter ospitare due figure di tale rilievo del panorama culturale italiano. L’Associazione Micologica Sammarinese ringrazia sentitamente il Segretario di Stato, le Istituzioni, i collaboratori, le associazioni partner e tutta la cittadinanza per la particolare riuscita dell'evento.

C.s. Direttivo Associazione Micologica Sammarinese

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