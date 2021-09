Si chiude con una giornata di anticipo l’Evento di Mototerapia “Tuttavia…che Spettacolo!”

Comunichiamo che a causa delle instabili condizioni atmosferiche annunciate per la giornata di sabato 18 settembre p.v., la parte del Programma de "Tuttavia...che Spettacolo!" prevista presso l'Aviosuperficie di Torraccia è stata sospesa. Il solo afflusso di vento in maniera persistente segnalato dalle previsioni, già di per sé pregiudicherebbe lo svolgimento in sicurezza delle attività di volo programmate e che costituivano la parte prevalente della giornata. Per tali ragioni abbiamo condiviso la decisione di cancellare quest'ultima parte dell'Evento, fatto salvo la consegna dei fondi raccolti in favore di Still I Rise, che avverrà entro qualche settimana con un ulteriore sorpresa. A questo punto è tempo non solo di bilanci e di ringraziare di cuore chi ci ha dato una mano ma, considerato lo straordinario successo e gli innumerevoli riscontri e commenti positivi da parte delle persone che hanno potuto assistere agli spettacoli e provare le varie attività di Mototerapia, vogliamo riprendere già il lavoro per ripetere e migliorare l'Evento l'anno prossimo. Desideriamo ringraziare sentitamente gli Eccellentissimi Capitani, tutte le Segreterie di Stato che hanno sostenuto e patrocinato la manifestazione, la Giunta di Castello di Città, il Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Stato, il CONS, la Fondazione Alexander Bodini al nostro fianco da oltre un decennio, la Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all'estero, la SUMS, il Lions Club San Marino, tutti gli Sponsor privati e tutte le persone che si sono prodigate per realizzare quanto avevamo immaginato e sognato. La nostra profonda gratitudine, infine, va a tutte quelle persone che attraverso la Mototerapia hanno regalato incondizionatamente a tanti soggetti con disabilità emozioni che hanno fatto persino commuovere tutti i presenti: dalla Federazione Sammarinese Motociclismo alla Scuderia San Marino, da Luca Cecchetti a Nicolò Tamagnini neo mototerapisti biancoazzurri, dall’amico di Attiva-Mente Rossano Valenti a tanti tanti altri. Musica, divertimento, sport, adrenalina, motori, amicizia e solidarietà sono gli elementi chiave che hanno permesso di unire una comunità in modo veramente inclusivo. E questo era il vero Spettacolo che volevamo ottenere. L'appuntamento, dunque, è per l'anno prossimo con la promessa di proporlo ancora più bello e appassionante. "...e questo è quanto!" direbbe Maurizio Taddei. Grazie di cuore a tutti.

c.s. Mototerapia San Marino

