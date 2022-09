Si chiude la campagna elettorale, i ringraziamenti di Elia Rossi

Elia Rossi, il cittadino italo-sammarinese che correrà nella circoscrizione Estero/Europa per un seggio alla Camera dei Deputati e per garantire alla Repubblica di San Marino e ai sammarinesi la grande opportunità di avere per la prima volta un loro concittadino a Montecitorio chiude la sua campagna elettorale con la soddisfazione per aver riscontrato l’apprezzamento di migliaia di persone incontrate lungo il suo percorso. Giovedì 22 settembre, sarà l’ultimo giorno per “imbucare” nelle cassette postali sammarinesi le proprie schede elettorali ed esprimere così il voto per le elezioni del parlamento 2022. Elia Rossi coglie l’occasione per ringraziare le numerose persone che hanno sostenuto il suo progetto e la sua candidatura, prima storica candidatura di un sammarinese per il parlamento italiano nella sezione riservata agli esteri. Un doveroso grazie va rivolto alle istituzioni sammarinesi e agli enti, alle organizzazioni e ai partiti che hanno aperto le loro porte a Rossi offrendo collaborazione e confronto sui temi che più stanno a cuore ai sammarinesi e a San Marino. Fondamentale e prestigioso il lavoro dell’Ambasciata d’Italia a San Marino che ha garantito il suo prezioso aiuto ai cittadini italiani residenti a San Marino che hanno riscontrato problemi con il ricevimento delle schede o con i certificati necessari. Grande disponibilità è stata garantita da Poste San Marino, un altro ente che Elia Rossi intende ringraziare. La Repubblica di San Marino per la prima volta si è ritrovata veramente protagonista di una campagna elettorale, ora, per la prima volta, potrebbe avere un rappresentante del proprio territorio all’interno del parlamento italiano. Un’occasione unica per le istanze che potrebbero essere portate avanti, un’opportunità senza precedenti per i rapporti fra i due Paesi. Lunedì lo spoglio. Al seguente link sono disponibili tutte le informazioni necessarie: https://www.esteri.it/it/servizi- consolari-e-visti/italiani-all-estero/votoestero/elezioni-politiche-2022/

