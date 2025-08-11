Si è conclusa con 6.000 presenze nei 12 appuntamenti la 6^ edizione de "La Terrazza della Dolce Vita", di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Più di 6000 persone, 12 serate sold out, 55 ospiti: sono i numeri della sesta edizione de “La Terrazza della Dolce Vita”, i salotti culturali en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi che si sono conclusi ieri sera, domenica 10 agosto, nel giardino del Grand Hotel di Rimini. Per chi si fosse perso qualche appuntamento, le serate si potranno rivedere dal 16 al 28 agosto (escluso il 26 agosto) in 12 puntate in onda a San Marino RTV. Prosegue fino al 28 agosto nella Sala Tonino Guerra del Grand Hotel la mostra: “Alberto Sordi maschera di un vitellone”, curata da Marco Dionisi Carducci con la supervisione di Paola Comin, (dalle 11.00 alle 21.00, ingresso gratuito), che dal 4 settembre sarà trasferita al terzo piano del Fellini Museum a Palazzina Valloni.



c.s. Ufficio Stampa Apt Servizi Emilia-Romagna