Si è conclusa con un buon riscontro la rassegna di commedie dialettali 2025/26 a Serravalle

Si è conclusa con un buon riscontro la rassegna di commedie dialettali 2025/26 a Serravalle.

Sabato 21 marzo si è conclusa con un buon riscontro di pubblico la RASSEGNA DI COMMEDIE DIALETTALI 2025_2026 svolta presso l’Auditorium Little Tony di Serravalle (RSM), proposta da Giunta di Castello di Serravalle e Centro Sociale S. Andrea. Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo tradizionale appuntamento: le compagnie amatoriali (dedicano tempo e passione a questa fascia di spettacoli teatrali), i volontari (fondamentali per i vari servizi necessari per il sereno svolgimento dell’iniziativa), il pubblico appassionato di dialetto (oltre a passare una bella serata di sano divertimento, sottolinea l’importanza di mantenere vivo il vernacolo sammarinese e romagnolo, un linguaggio di una ricchezza inestimabile, che non sempre l’italiano è in grado di tradurre adeguatamente) e tutti i mass media (con la comunicazione puntuale dell’iniziativa) . Il ricco cartellone con ben sei spettacoli proposti dalle seguenti compagnie teatrali: Compagnia QUEI D’SERAVAL e… di San Marino, Compagnia Teatrale LA CAROVANA di Ospedaletto, Compagnia Dialettale JARMIDIED di Rimini, Compagnia Teatrale Filodrammatica HERMANOS di Longiano, Compagnia LA BELARIOESA di Bellaria e la Compagnia di teatro dialettale LA MULNELA di Poggio Berni. Tutti gli spettacoli sono stati espressione viva di alcuni aspetti della vita di tutti i giorni, ma anche con gli imprevisti che questa comporta. Un grande plauso agli attori (e collaboratori) che hanno dedicato mesi di prove e si sono cimentati sul palco dando il meglio di sé molti apprezzati da un competente pubblico. Visto l’ottima accoglienza dell’iniziativa si è già all’opera per allestire il cartellone della stagione 2026 – 2027, per chi desiderasse rimanere informato sul prossimo programma degli spettacoli può farlo seguendo le pagine social Facebook della Giunta di Castello di Serravalle e del Centro Sociale S. Andrea, il sito auditoriumlittletony.org o contattare attraverso email csandrea@alice.sm o al numero 337 1010902 WhatsApp.

C.s. - Centro Sociale S. Andrea

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