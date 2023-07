Si è conclusa la 16esima edizione del Festival del Sole, ci vediamo nel 2024

Si è conclusa la 16esima edizione del Festival del Sole, ci vediamo nel 2024.

Ad appena un anno dall’ultima edizione del 2022, la 16a edizione del Festival del Sole ha riportato a Riccione quasi 2.300 partecipanti provenienti da 16 Paesi: Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Grecia, Inghilterra, Isole Faroe, Italia , Lituania, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Svizzera.

È stata davvero una settimana memorabile con più di 40 ore di spettacoli di ginnastica, laboratori e feste. Le tre Arene sul lungomare di Riccione erano gremite di spettatori elettrizzati, che hanno trasmesso il proprio entusiasmo agli atleti che ogni sera si sono esibiti al meglio. Ma la settimana del Festival non è stata solo ginnastica e spettacolo, le squadre hanno anche avuto la possibilità di allenarsi nei parchi e in spiaggia, godersi il sole e il mare Adriatico, visitare i grandi parchi tematici di Riccione e tanti luoghi interessanti nelle vicinanze.

Il tutto si è concluso venerdì 7 luglio con un’esibizione delle migliori squadre per la cerimonia di chiusura della 16a edizione del Festival del Sole, che ha aperto la strada a un fantastico spettacolo in occasione della Notte Rosa della Riviera—Sakura Pink Night—che è culminato con un’indimenticabile esibizione della squadra di ritmica maschile della Kokushikan University, alla loro terza apparizione al Festival. Infine, abbiamo dato arrivederci a tutti per il 2024, quando la 17esima edizione del Festival del Sole si svolgerà nuovamente a Riccione. Annunceremo le date e i prezzi per la prossima edizione durante la World Gymnaetsrada di Amsterdam questo agosto, dove saremo presenti con il nostro stand nella hall degli espositori. Vieni a trovarci!

cs festival del Sole

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: