Si è conclusa la Terza Edizione del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria dell’ASGG

Si è conclusa a San Marino con grandissimo successo la Terza edizione del Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria dal titolo "Invecchiare Domani: La Grande sfida per la Sanità – Prevenzione, Medicina Personalizzata e Intelligenza Artificiale in Geriatria”, ideato e organizzato dall'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria. Numerosa la partecipazione di medici e personale socio sanitario proveniente dall’Italia e dall’estero. Il Presidente dell'Associazione, Dott. Carlo Renzini, ringrazia tutti i partecipanti e i 46 relatori che si sono presentati all'evento, in particolare i Presidenti delle Società Scientifiche e i Co-Presidenti del Convegno, il Professore Miguel Angel Acanfora e il Professore Alberto Pilotto, che hanno contribuito al successo dell'iniziativa.

Siamo stati onorati della partecipazione del Prof. José Ricardo Jauregui, Presidente della IAGG (International Association of Gerontology and Geriatrics) e dal Prof. Mirko Petrovic, Presidente della EuGMS (European Geriatric Medicine Society), con i quali si prospettano progetti di collaborazione con l'ASGG.

Le conclusioni espresse dal Prof. Miguel Angel Acanfora:

“È importante la formazione del personale medico e socio sanitario per prevenire la dipendenza e stabilire la continuità nella cura e nell’assistenza della persona anziana. Ha inoltre ribadito che San Marino, con eventi così importanti e il suo prestigioso Master, si pone come polo di formazione gerontologica, non soltanto in questa Repubblica, ma anche a livello Internazionale”.

Il Prof. Pilotto, ha sottolineato l’importanza di una valutazione multidimensionale e l’utilizzo delle nuove tecnologie (telemedicina) e Intelligenza Artificiale come strumento per migliorare gli obbiettivi di cura e relazioni tra il personale sanitario.

Il Presidente dell’ASGG, Dott. Carlo Renzini, insiste alla luce del successo dell’evento, di proseguire con iniziative simili che possono coinvolgere non solo il personale qualificato medico e socio sanitario, ma informare anche la popolazione sulle problematiche dell’invecchiamento che devono essere affrontate nei suoi aspetti, non solo sanitari, ma anche sociali ed economici.

L’anziano non è un problema, ma è una risorsa che deve essere continuamente rivalutata e integrato nella società, combattendo l’ageismo e discriminazioni simili.



Comunicato stampa

Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria