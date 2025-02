La 19esima Sessione Plenaria della PAM si conclude a Roma: un passo importante verso la cooperazione Parlamentare Internazionale. Si è conclusa oggi a Roma la 19esima Sessione Plenaria della PAM (Assemblea Parlamentare del Mediterraneo), un evento cruciale che ha visto la partecipazione di delegazioni parlamentari provenienti da oltre 31 Paesi membri della regione, insieme a numerosi esperti internazionali e rappresentanti di organizzazioni non governative. I lavori, iniziati il 20 febbraio, si sono concentrati su temi di rilevante importanza per il futuro della cooperazione mediterranea e della stabilità regionale. L'evento è stato un’occasione per approfondire argomenti chiave legati alla sicurezza, allo sviluppo economico, ai diritti umani e alla promozione della pace. Si ringrazia l’Italia per la magnifica organizzazione dell’evento, che ha permesso di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra i Paesi del Mediterraneo. Hanno preso parte ai lavori dell’Assemblea numerose personalità politiche di rilievo. A partire dal Presidente della Camera dei Deputati, On. Lorenzo Fontana che ha dato inizio alla cerimonia di apertura dei lavori dell’Assemblea, seguito dalla Senatrice Maria Domenica Castellone Vice- presidente del Senato, dal Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, dal Vice Direttore FAO Maurizio Martina e dal Senatore Pier Ferdinando Casini Presidente Onorario dell’UIP. I temi discussi durante la Plenaria hanno incluso: • Tratta degli esseri umani e dei migranti nel Mediterraneo: è stata dedicata particolare attenzione alla crescente emergenza della tratta di esseri umani e alla situazione dei migranti nel Mediterraneo, con il riconoscimento della necessità di azioni coordinate per garantire la protezione dei diritti fondamentali e per combattere il traffico illecito di persone. • Promuovere la Pace e il Dialogo nell'Area Mediterranea: I delegati hanno sottolineato l'importanza di promuovere la pace duratura e il dialogo tra i Paesi dell’area, incentivando la diplomazia e la cooperazione per prevenire conflitti e affrontare le sfide comuni, come la povertà e il cambiamento climatico. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di una pace giusta e duratura tra Israele e Palestina, affinché entrambe le popolazioni possano vivere in sicurezza e armonia. La PAM ha ribadito il suo impegno per il dialogo e la diplomazia, con il sostegno a iniziative che portino a una soluzione pacifica e condivisa del conflitto. • Emarginare l'Estremismo e Combattere l'Odio: I lavori si sono concentrati anche sull'importanza di emarginare l'estremismo e di prevenire fenomeni di radicalizzazione, promuovendo valori di tolleranza, inclusione e rispetto reciproco tra le diverse culture e religioni che popolano la regione. • Sicurezza e Sviluppo Economico nell'Area Mediterranea: È stato ribadito che la sicurezza e lo sviluppo economico sono strettamente legati e che solo un clima di pace e stabilità può favorire la crescita economica. In particolare, si è discusso di come facilitare la ricomposizione tra Paesi in conflitto per promuovere una regione mediterranea prospera e pacifica. Nel corso della Plenaria, i partecipanti hanno approvato risoluzioni congiunte, impegnandosi a lavorare insieme per affrontare le sfide comuni e promuovere una politica di pace, giustizia e cooperazione. È stato ribadito l'impegno per la difesa dei diritti umani e per una gestione responsabile e condivisa delle risorse naturali della regione. In particolare la Delegazione di San Marino ha preso parte al dibattito sui lavori della III Commissione riguardo al report sul diritto all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari come diritto umano. L’intervento sottolinea l’urgenza di affrontare i problemi ambientali globali, con particolare attenzione alla scarsità d’acqua e alla sostenibilità. San Marino, pur essendo un piccolo Stato, è impegnato nella tutela ambientale e nell’adozione di strategie per garantire l’accesso alle risorse idriche, anche attraverso investimenti infrastrutturali e collaborazione internazionale. Si evidenzia la necessità di un cambiamento culturale e politico per contrastare l’inquinamento e il degrado ambientale, promuovendo un’economia sostenibile. L’Agenda 2030 e le strategie nazionali sono strumenti chiave per garantire un futuro equo e rispettoso dell’ambiente per le generazioni future. Infine, la Delegazione di San Marino desidera fare un elogio speciale a Giulio Centemero, Deputato italiano, per la sua elezione alla Presidenza della PAM per i prossimi due anni. La PAM continuerà a essere un punto di riferimento essenziale per il dialogo e la cooperazione tra i Parlamenti dei Paesi mediterranei, con l’obiettivo di costruire un futuro di pace, prosperità e inclusione per tutta la regione.

cs Delegazione Assemblea Parlamentare