Si è costituito a Rimini il Coordinamento del salvataggio pubblico e dei servizi di arenile

Si è costituito a Rimini il Coordinamento del salvataggio pubblico e dei servizi di arenile.

Si è costituito in provincia di Rimini, dopo tre incontri tenutosi nei mesi di settembre e ottobre scorsi, il Coordinamento del salvataggio pubblico e dei servizi di arenile. Il coordinamento, di cui fanno parte il Coordinamento Nazionale Mare Libero, LIBERA Rimini, Legambiente Valmarecchia, Filcams CGIL Rimini, Spi CGIL Rimini, AUSER Rimini, Associazione Terra Blu, Federconsumatori Rimini, Unione Sindacale Italiana Rimini, Associazione Marinai di Salvataggio della Provincia di Rimini, si prefigge lo scopo di sviluppare nel nostro territorio un percorso partecipativo che focalizzi l’attenzione dell’opinione pubblica e delle Amministrazioni Comunali costiere sugli interessi collettivi che investono le spiagge e il mare in quanto “beni comuni”. Il coordinamento ritiene che la gestione beni comuni e il sistema d'interessi che impattano sul demanio pubblico degli arenili debbano essere motore di sviluppo per un’economia giusta sotto il profilo ambientale e sociale. Le associazioni costituenti il coordinamento hanno identificato quali interessi collettivi prioritari per i territori costieri: la legalità e il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, l’aumento delle spiagge libere, la salvaguardia ambientale delle spiagge e del mare, i diritti dei residenti e turisti in quanto fruitori consapevoli, l’accessibilità al mare per tutti e un servizio di salvataggio pubblico e di eccellenza. Il coordinamento, che nei prossimi mesi organizzerà momenti di incontro e approfondimento con la cittadinanza, ritiene che l'adeguamento del sistema delle concessioni balneari alle norme dell'Unione Europea debba essere accompagnato un percorso partecipativo, aperto alle organizzazioni portatrici di interessi generali e per questo chiederemo di essere presenti ai tavoli istituzionali insieme alle altre associazioni ogni qualvolta si debbano affrontare tali tematiche. Il percorso del coordinamento è aperto al contributo di cittadini, associazioni e istituzioni. Per partecipare è possibile scrivere a coordinamento.arenile.rn@gmail.com .

c.s. Coordinamento del salvataggio pubblico e dei servizi di arenile

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: