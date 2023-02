Si è insediato il Collegio di Direzione ISS

Si è insediato ieri pomeriggio il Collegio di Direzione dell’Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino. Un organo previsto nell’ambito dall’Atto Organizzativo dell’ISS, istituito tramite il Decreto Delegato n.1 del 2010, e mai avviato fino ad oggi. Il Collegio di Direzione è presieduto per legge dal Direttore Generale dell’ISS ed è composto dai membri del Comitato Esecutivo e dai Direttori di Dipartimento. L’insediamento è avvenuto alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta e del Collegio dei Sindaci, invitati, e ha visto la partecipazione del Direttore Generale ISS, dr. Francesco Bevere, del Direttore Amministrativo, dott. Marcello Forcellini, del Direttore del Dipartimento Prevenzione, dr. Angelo Barbato, del Direttore del Dipartimento Socio Sanitario, dr. Pierluigi Arcangeli e del Direttore del Dipartimento Ospedaliero, dr.ssa Ivonne Zoffoli. Il Collegio di Direzione concorre con attività propositive e consultive alle funzioni di governo complessivo dell’ISS che sono affidate al Direttore Generale e al Comitato Esecutivo. In particolare avanza proposte e fornisce pareri preventivi sulle attività di governo clinico, ai piani di attività e di committenza, ai programmi di formazione e attività di ricerca, ai piani di investimento, all’organizzazione dell’eventuale attività libero-professionale e all’organizzazione del personale. Con il lavoro del Collegio di Direzione vengono completati gli organi consultivi collegiali dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, potendo quindi avvalersi di tali organi per la programmazione e innovazione di attività tecnico-sanitarie e di organizzazione nell’ambito sociale, della prevenzione, delle cure primarie, della assistenza specialistica e ospedaliera e delle cure domiciliari.

“Con l’avvenuto insediamento – afferma il Direttore Generale ISS, Francesco Bevere - completiamo e rendiamo operativo un collegio di professionisti altamente qualificati in grado di fornire al CE una visione tecnico operativa che garantirà, anche nel futuro, la dovuta collegialità e trasparenza. Il tutto attraverso il coinvolgimento del personale delle varie Unità Operative, dei Servizi e degli Uffici ISS. Sono convinto che grazie all’insediamento del Collegio l’ISS sarà ancora più proattivo nel dare risposte ai bisogni di salute della popolazione sammarinese”. “Ho portato volentieri il mio saluto al Collegio di Direzione – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta – perché ritengo che l’avvio di tale organismo possa ulteriormente stimolare all’interno dei Dipartimenti e in generale nell’Istituto, quel legame che deve essere sempre più fitto e operativo tra servizi ospedalieri e territorio a beneficio dell’attività dei nostri professionisti e operatori che lavorano all’ISS e soprattutto della nostra comunità sammarinese”.

c.s. Iss