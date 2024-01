Si è riunita l'assemblea di Repubblica Futura

Martedì 23 gennaio si è tenuta l’Assemblea di Repubblica Futura. È stata presa in considerazione l’attuale situazione politica e più in generale quella del Paese. RF crede che le sfide che la Repubblica ha di fronte siano impegnative e consistenti. La strada del debito estero intrapresa in questa legislatura, impone scelte precise e molta oculatezza. Vanno messi in campo progetti di sviluppo seri legati a temi strategici per il futuro, come l’energia o la gestione delle acque, il turismo e le infrastrutture ad esso legate, la demografia e la natalità, l'accesso alla casa e la ristrutturazione della sanità. La prossima legislatura sarà segnata anche - auspichiamo - dall’implementazione dell’accordo di associazione all’Unione europea. Un lavoro durato ormai quattro legislature, che ha visto un impegno costante di tutti coloro che vi hanno lavorato. Crediamo sia assolutamente necessario un confronto costante con la popolazione per spiegarne i contenuti e per rispondere alle eventuali preoccupazioni, sottolineando anche e specialmente le opportunità. La fine di questa legislatura ha il dovere di tracciare un percorso preciso tanto per la ratifica dell’accordo quanto per la sua messa in opera. RF ribadisce la sua piena disponibilità alla collaborazione leale e costruttiva con chi sta gestendo in prima persona in questo momento un dossier così delicato ed importante per il Paese. L’Assemblea ha anche esaminato i risultati della campagna di pubblicizzazione delle proposte di RF. Molti e positivi i riscontri ed i contributi dei Cittadini che hanno voluto fornire la loro visione e contribuire così alla stesura del programma e delle idee chiave da realizzare nella prossima legislatura. Tra esse le esigenze prioritarie sono state quelle della lotta al carovita, del già citato sostegno alla natalità ed alle famiglie, quella del benessere degli anziani e quella dello sviluppo economico, con una attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Dal punto di vista strettamente politico, RF guarda con tanta attenzione ai vari comitati civici nati nel tempo. Essi sono la manifestazione di esigenze specifiche della cittadinanza cui non bisogna rispondere con un si o con un no, crediamo, ma con un confronto costante, con l’obiettivo di dare le risposte migliori al Paese e coinvolgendo la cittadinanza nelle scelte. Per quanto riguarda il tema delle alleanze per la futura legislatura, RF ritiene che al primo posto vi siano le idee, i progetti e le proposte. La politica dovrebbe risolvere i problemi dei Cittadini, non pensare costantemente ai propri, ai personalismi, a come concedere a qualcuno di passare la soglia di sbarramento alle elezioni. RF è disponibile ad un confronto serio con tutte le forze politiche per valutare alla luce del sole le possibili convergenze. La prossima legislatura richiede una precisa determinazione e l’assunzione di gravi responsabilità e scelte. Solo una maggioranza coesa può affrontarle, non certo una accozzaglia raccogliticcia che abbia come unico obiettivo la spartizione del potere. A questo non siamo interessati e, come nella presente legislatura, sapremo onorare il ruolo che i Cittadini vorranno darci.

