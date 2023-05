Si è riunito il Direttivo di Ēlego

Si è riunito il Direttivo di Ēlego.

Nella serata di giovedì 11 maggio si è riunito il Gruppo Direttivo di Ēlego, il quale ha preso in esame l’attuale situazione politica ed in particolare la Portavoce, Giovanna Cecchetti, ha riferito sull’evoluzione del progetto di “Aggregazione Socialista”, unitamente al Partito dei Socialisti e dei Democratici ed al Partito Socialista. La Portavoce, nel suo riferimento, evidenzia le difficoltà che stanno sempre più emergendo nella maggioranza ed all’interno dei partiti e/o movimenti che sostengono il Governo, dove si manifesta continuamente una difficile coabitazione e la difficoltà ad adottare le puntuali e necessarie soluzioni per il Paese, il quale si sta impoverendo economicamente, finanziariamente e socialmente. Un Paese che vede i propri cittadini increduli di quanto sta accadendo e che non si riconoscono e non credono più nella politica delle persone e questo è fonte di grande preoccupazione. Inoltre, la Portavoce, ha fatto un breve riferimento sui vari incontri che la Delegazione ha svolto in queste ultime settimane, iniziando da quello del 27 aprile scorso con il Comites, dove si è preso in esame e discusso sull’annosa questione della doppia cittadinanza per naturalizzazione di origine. La delegazione di Ēlego, nel dimostrare attenzione e sensibilità sul tema dei diritti civili e delle libertà individuali, ha confermato il suo appoggio ai Rappresentati del Comites e per quanto possibile intende incoraggiare e sensibilizzare tutta la politica su una riforma, che ritiene non possa essere più rinviata. La Portavoce, inoltre, ha riferito che giovedì 4 maggio scorso si è insediata la Commissione Mista per confrontarsi sull’accordo di Associazione con l’Unione Europea e che ha partecipato in rappresentanza di Ēlego, invitato come Lista elettorale, presentatosi all’ultima Consultazione Generale. Il Gruppo Direttivo, dopo avere analizzato lo stato di fatto dell’aggregazione Socialista, fatte le dovute considerazioni politiche soprattutto sui valori, sugli ideali e sulla tradizione Socialista, esprimendo positive osservazioni sulla validità del progetto e della necessità di porre rimedio alla frammentazione di questa area, sottolineando, nello stesso tempo, l’importanza del progetto Socialista e Riformista e dell’efficacia politica ed elettorale, dà il mandato alla Delegazione preposta di chiudere concretamente ed in maniera definitiva il patto di aggregazione.

cs L’Ufficio Stampa Ēlego

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: