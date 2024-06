Si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo della Società Femminile di Mutuo Soccorso

Nella giornata di mercoledì 12 giugno 2024, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Femminile di Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino presso la sede sociale di via Tonnini. E' stata la seduta di insediamento di Alba Baredi, recentemente nominata Presidente dall’assemblea delle socie del sodalizio, che ha di fatto avviato ufficialmente il proprio mandato, presentandosi al Consiglio Direttivo e al Collegio Sindacale. Nel suo discorso di ringraziamento, la Presidente Baredi ha riconosciuto il lavoro svolto dalla ex presidente Orietta Orlandoni e dal precedente Consiglio, esprimendo la volontà di non disperdere l’attività fino ad oggi intrapresa, su quelli che ritiene essere i punti decisivi del suo programma. In particolare, si è riferita al consolidamento dei rapporti con le altre associazioni per mettere in atto azioni coordinate e maggiormente incisive. Il nuovo Consiglio nasce all’insegna della “Novità e Continuità”, per proseguire il lavoro del precedente Consiglio, ma con l’auspicio di immettere nuovi stimoli ed obiettivi riguardo le sfide che interessano l’Associazione.

Il nuovo Consiglio ha proceduto alla nomina delle seguenti cariche istituzionali: Lea Fiorini – Vicepresidente; Gioia Giardi – Segretario; Gioele Santi – Tesoriere; Cariche interne sono state distribuite ai Consiglieri Aurora Cherubini; Romana Pascali; Floriana Solleciti; Pier Luigi Renzi; Antonella Passerini.

