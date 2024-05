Si è svolta ieri sera l’Assemblea di DOMANI – Motus Liberi. Al centro dell’incontro la discussione sulle priorità del Paese, numerosi i contributi, in una sala entusiasta e colma di emozione

Nella fase politica attuale, che precede l’appuntamento elettorale, occorre tenere alta l’asticella dei valori culturali, dell’etica e dell’entusiasmo per immaginare una San Marino migliore. Sulla scia di queste riflessioni si è svolta ieri sera, alla Sala Montelupo a Domagnano, l’assemblea degli aderenti al partito DOMANI – Motus Liberi, un momento utile per confrontarsi sui temi centrali che interessano il Paese in questo momento e per parlare della visione, delle idee e dei progetti che da sempre proponiamo. Straordinaria la partecipazione all’incontro e numerosi gli interventi su temi a carattere urgente ed inderogabile come, ad esempio, la modernizzazione del paese, le sfide del futuro che investono il comparto industriale e del commercio, la riorganizzazione del sistema sanitario, la cura del sociale. I contributi hanno posto sul piatto tante istanze interessanti e percorribili, ma ciò che veramente ci ha riempiti di orgoglio è stata la grande partecipazione e l’entusiasmo appassionato per il rinnovamento del Paese che amiamo. Uno spunto ottimistico per la imminente apertura della campagna elettorale, che in verità alcune forze politiche hanno già avviato da un pezzo, che ci permetterà di confrontarci in maniera decisa e chiara con la cittadinanza.

cs Domani Motus Liberi

