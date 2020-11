Si è svolta l’Assemblea Generale annuale delle Associazioni iscritte alla Consulta

Si è svolta martedì 10 novembre alle ore 21 l’Assemblea Generale annuale delle Associazioni iscritte alla Consulta presso la Sala Montelupo di Domagnano, L’incontro, che è stato organizzato nel rispetto di tutte le disposizioni sanitarie emanate, è l’occasione di confronto e di relazione più importante del comparto associativo sammarinese. La Presidente Barbara Andreini, ha illustrato l’operato dell’attuale Coordinamento, in carica da Novembre 2019, giunto alla prima Assemblea Generale ove è stata approvata la ripartizione dei contributi annuali previsti per le attività delle associazioni non profit. Durante la seduta sono stati eletti 3 nuovi membri del Coordinamento nelle persone di Maria Grazia Fabbri, Rosa Fiore e Stefano Berardi che vanno ad aggiungersi ai membri in carica Cristina Righi, Barbara Bernardi, Augusto Ciavatta e Barbara Andreini, Presidente. Il Coordinamento, nel suo ruolo di portavoce delle associazioni iscritte al Registro della Consulta, ribadisce la volontà dell’Assemblea Generale della necessità urgente di rivedere la normativa vigente che disciplina l’associazionismo a San Marino. A tale proposito si prende atto della disponibilità delle Istituzioni ad aprire un tavolo di lavoro congiunto e finalizzato alla elaborazione di una legge unica, chiara e più snella possibile dalle incombenze burocratiche che stanno letteralmente uccidendo tante piccole realtà importantissime per lo strato di supporto fondamentale alla nostra società in ambito sanitario, sociale, culturale, ambientale, animalista, ecc. Si ringrazia, per la collaborazione, la Segreteria di Stato per la Cultura e la Segreteria di Stato alla Sanità con delega agli Affari Sociali.