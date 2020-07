Si è tenuta l'Assemblea Generale dei soci SUMS

Sabato 25 luglio 2020 alle ore 9.30 è stata convocata l’Assemblea Generale dei Soci SUMS presso il Centro Congressi Kursaal. L’Ordine del Giorno prevedeva

1. Comunicazioni

2. Relazione del Coordinatore

3. Presentazione per l’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/19, della Nota integrativa e della Relazione del Collegio Sindacale

4. Modifiche statutarie

5. Eventuale delibera ai sensi dell’art.30 dello Statuto

6. Nomina di n.3 membri del Consiglio Direttivo

7. Sostituzione di n.1 membro dimissionario del Consiglio Sindacale

8. Nomina di n.3 membri del Collegio dei Probiviri

9. Varie ed eventuali

L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio 2019 e le modifiche statutarie, mentre ha eletto per il triennio 2020/23 per il Consiglio Direttivo Alessandro Bianchini, Luciano Scarponi e Alberto R. Chezzi; per il Collegio Sindacale Nicola Tonelli e per il Collegio dei Probiviri Settimio “Mimmo” Bonelli, Lucio L. Daniele e Gino Mina.

La SUMS ringrazia i soci per la partecipazione e intende congratularsi con i nuovi eletti augurando un buon lavoro.

Comunicato stampa

SUMS