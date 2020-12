Si insedia il nuovo comitato sammarinese di Bioetica

Oggi pomeriggio si è tenuta la riunione di insediamento del Comitato Sammarinese di Bioetica nominato lo scorso 10 novembre dal Consiglio Grande e Generale. Secondo l’ordine del giorno, come previsto dalla Legge 34/2010, sono stati eletti il nuovo Presidente del Comitato Dott.ssa Luisa Maria Borgia e il Vice Presidente, corrispondente al profilo del Prof. Giorgio Cantelli Forti. Il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta ha portato in apertura di seduta i suoi saluti ai nuovi membri, tra i quali sono presenti nomi di spessore e con curriculum di attestata esperienza internazionale. In particolare: - un esperto con formazione in materie giuridiche: l’Avvocato Lucia Selva; - un esperto in bioetica con comprovata formazione in materia: Dott.ssa Luisa Maria Borgia; - un esperto in ricerca e sperimentazione clinica con comprovata formazione in materia: Prof. Giorgio Cantelli Forti; -tre medici di area clinica: Prof. Virgilio Sacchini, Dott.ssa Susanna Guttmann, Dott. Felice Strollo; -un medico legale, Prof. Adriano Tagliabracci; -un farmacologo: Prof.ssa Patrizia Hrelia; -un professionista delle attività sanitarie non mediche: Dott. Pasqualino Santori; -un laureato in materie filosofiche: Dott. Giampiero Emilio Aristide Griffo; -un laureato in materie teologiche: Prof. Gabriele Raschi; -un rappresentante del Dipartimento di Studi Biomedici dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino: Dott. Francesco Carinci; -un rappresentante del volontariato in ambito sanitario: Dott. Giovanni Iwanejko. Tutti i membri del Comitato Sammarinese di Bioetica resteranno in carica tre anni. Il Direttore Generale dell’ISS Dott.ssa Alessandra Bruschi e il Direttore Sanitario e Socio-sanitario Dottor. Sergio Rabini hanno voluto presentarsi a tutti i membri del Comitato, ribadendo le linee guida di sviluppo dei prossimi anni, che vedranno l’Ospedale di San Marino impegnato nel potenziamento del reparto di Oncologia, dei servizi legati alla Farmacia Internazionale e nell’istituire solide e specifiche collaborazioni settoriali con le regioni e con i plessi sanitari limitrofi.

Cs Segreteria Sanità