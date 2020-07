Si intensifica il rapporto tra il Pd italiano, Md ed il Psd sammarinesi

Nella giornata di ieri, presso la sala del Gruppo PD alla Camera, si è tenuto un incontro tra le delegazioni del Partito Democratico italiano e quelle del Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD) e di Movimento Democratico (MD) sammarinesi. L’approfondito scambio di informazioni ed opinioni è stato utile per fare il punto della situazione dei rapporti italo-sammarinesi e dei maggiori dossier di stretta attualità come il caso targhe e gli incontri tra le rispettive Commissioni Esteri; soprattutto l’occasione è stata proficua per discutere temi di prospettiva strategica quali l’aggiornamento degli accordi tra i due stati alla luce dei passi in avanti compiuti da San Marino verso la trasparenza e la trasformazione del proprio sistema economico, ponendo particolare rilievo all’integrazione europea di San Marino per il futuro della collaborazione tra le due repubbliche. Le tre formazioni politiche hanno convenuto sull’opportunità di intensificare velocemente i rapporti tra i partiti a partire da un prossimo appuntamento a San Marino in cui siglare formalmente un nuovo status nelle relazioni reciproche. Si è convenuto altresì su una serie di azioni con l’obiettivo di individuare le proposte più significative per trarre mutui vantaggi dall’interazione economica, finanziaria e dalla futura diversa cooperazione con l’Unione Europea, nel contesto favorevole della partecipazione delle forze politiche nei rispettivi governi.



