Si laureano all’Università di San Marino: ora possono accedere al Collegio dei Geometri come professionisti abilitati, senza sostenere ulteriori esami

Per la prima volta, tre studenti conseguono la laurea in Costruzioni e Gestione del Territorio all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino acquisendo automaticamente la possibilità di accedere al Collegio dei Geometri italiano, come professionisti abilitati, senza sostenere un successivo esame di Stato, come invece previsto in passato e ancora richiesto a chi proviene da altri tipi di percorso. Michele Fagiani, Mauro Lodola e Matteo Melchionna hanno discusso le proprie tesi lunedì 5 ottobre nella sede universitaria di Dogana insieme ad altri tredici colleghi iscritti a tre diversi programmi triennali e magistrali: “Gli approfondimenti proposti - spiega la docente Belen Giacomone - hanno coinvolto temi come l’impiego di materiali innovativi nell’edilizia, il recupero e la riqualificazione di edifici rurali, la progettazione e il montaggio di strutture in acciaio, la qualificazione energetica e la gestione delle emergenze e del rischio idrologico. Quello di lunedì è un risultato importante - commenta l’accademica - perché marca non solo il traguardo di sedici giovani, ma anche l’evoluzione della formazione professionale e il collegamento sempre più stretto tra Ateneo, territorio e mondo delle professioni”. Alla discussione delle tesi erano presenti i rappresentanti del Collegio dei Geometri e Tecnici Laureati di Primo Livello di San Marino, del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rimini e del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Lodi. Il corso di laurea in Costruzioni e Gestione del Territorio è offerto dall’Università di San Marino in collaborazione con l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia. La possibilità di accedere automaticamente al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati è possibile per chi si è immatricolato a partire all’Anno Accademico 2023-24, in linea con quanto previsto dalla normativa italiana.

C.s. - Università di San Marino







