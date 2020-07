Si ricomincia con visioni d’estate dal 13 luglio cinema all’aperto al parco Laiala Serravalle

Si ricomincia con VISIONI D’ESTATE. Cinema e incontri all’aperto da lunedì 13 a venerdì 24 LUGLIO 2020 presso l’esterno della Casa LAIALA a SERRAVALLE (RSM) zona Parco Laiala, con ingresso libero. L’iniziativa è promossa da Centro Sociale S. Andrea in collaborazione con AC Serravalle, CdS San Marino, MSP San Marino ed il patrocinio di Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Segreteria di Stato per Gli Affari Interni e Giunta di Castello di Serravalle. Dalle ore 19,30 funzionerà lo stand gastronomico con STREET FOOD e SERVIZIO BAR.

L’arrivo della pandemia ha sconvolto la nostra vita e quella delle realtà associative, anche quella del Centro Sociale S. Andrea, realtà attiva dal 1958 nel castello di Serravalle (in ambito sociale, culturale, educativo e ricreativo), che ha sospeso da fine febbraio le attività pubbliche fino ad oggi. Per le iniziative tradizionalmente realizzate per l’estate: RADUNO delle FIAT 500, OLNANO ESTATE e CINEFORUM FILM FESTIVAL si è deciso di sostituirle, almeno per quest’anno, con un nuovo format dal titolo: VISIONI D’ESTATE 2020 - Cinema e incontri all’aperto. Questo vuol essere il nostro contributo alla ripresa di un lavoro di cura del tessuto sociale che è l’elemento principale della convivenza tra le persone

L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione di numerosi volontari e il sostegno di Ditte ed Enti. Ci sarà anche un evento un finale tutto speciale il 24 luglio con VAMOS a LAIALA proposto da AC Serravalle, prima e dopo della proiezione in programma. VISIONI D’ESTATE proseguirà poi nei mesi di agosto (tra cui collegamento con il Meeting di Rimini) e settembre con incontri. Il calendario definitivo è in via di definizione.

Nel rispetto delle disposizioni sanitarie, vi sarà un'unica arena (con sedie distanziate) e alcuni semplici norme di comportamento, tra cui la necessità di indossare la mascherina negli spostamenti (no quando si è seduti) e di evitare assembramenti.

Lunedì 13 Il re leone Martedì

14 Midway (Pearl Harbor)

Mercoledì 15 Spie sotto copertura

Giovedì 16 Mio fratello rincorre i dinosauri

Venerdì 17 Aladdin

Sabato 18 pausa

Domenica 19 Jojo Rabbit

Lunedì 20 Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle

Martedì 21 Cena con delitto

Mercoledì 22 Il richiamo della foresta

Giovedì 23 A un metro da te

Venerdì 24 Spiderman far from home

Questo il calendario delle proiezioni con film per tutti i gusti

Info: 370 3775782 (anche whatsaApp)- email csandrea@alice.sm (aggiornamenti sulla pagina facebook del Centro Sociale S. Andrea

Nel pomeriggio attività per ragazzi delle elementari e medie il GREST promosso da Azione Cattolica della Parrocchia di Serravalle (per info vedi pagina facebook di AC Serravalle).



