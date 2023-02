Si rinnova da parte degli Emirati Arabi Uniti la concreta generosità nei confronti della Repubblica di San Marino

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa circa la rinnovata attestazione di generosa solidarietà espressa nei confronti della Repubblica di San Marino dalla Mezzaluna Rossa degli Emirati Arabi Uniti. In mattinata, a Palazzo Begni si è svolta l’ufficiale consegna di una sensibile donazione in capo alla Croce Rossa Sammarinese consistente in aiuti per fronteggiare la stagione invernale. Presenti alla cerimonia di consegna, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, l’Ambasciatore designato di San Marino presso gli Emirati Arabi Uniti, Elisabetta Bucci, in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo il Direttore di Dipartimento e il Segretario Particolare, rispettivamente Filippo Francini e Luca Lazzari e i vertici istituzionali della Croce Rossa Sammarinese guidati dal Presidente Raimondo Fattori. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri esprime la più sincera gratitudine per tale rinnovata manifestazione di solidarietà nei confronti delle fasce più vulnerabili della società, rimarcando altresì il valore delle relazioni in atto con un Paese con il quale vige un’ottima collaborazione bilaterale e nelle sedi multilaterali. L’iniziativa emiratina è partita nel corso del 2020, nell’ambito di una forte emergenza sanitaria che richiedeva, anche in Repubblica, il sostegno della comunità internazionale; oggi si rinnova e prosegue la sensibile collaborazione in atto, rientrando San Marino tra i Paesi amici degli Emirati Arabi Uniti e destinatari di azioni di forte sostegno umanitario.

Cs - SdS AAEE