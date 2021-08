Si riunisce l’Assemblea Generale dei Soci di Attiva-Mente

Si riunisce l’Assemblea Generale dei Soci di Attiva-Mente.

Nella stessa giornata in cui a Tokyo avrà luogo la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi, martedì 24 agosto si terrà l’annuale Assemblea Generale dei Soci di Attiva-Mente. L’appuntamento è alle ore 21.00 presso il Grand Hotel Primavera in Via Ventotto Luglio, 191 a Borgo Maggiore. Prevista all’Ordine del Giorno l’approvazione delle Relazioni e dei Bilanci, delle modifiche allo Statuto ed il rinnovo del Consiglio Direttivo per il prossimo quadriennio. Sarà l’occasione, inoltre, per fare il punto sulle attività svolte ad esempio sul tema della Vita Indipendente, su quelle tuttora in corso come la mobilitazione sui livelli di assistenza “Aggiustiamo i Diritti”, su quelle che si stanno organizzando come “Tuttavia…” e su alcune prossime iniziative, tra queste, la presentazione di un’Istanza d’Arengo affinché sia effettivamente rispettato e tutelato il Diritto alla pratica sportiva agonistica per le persone sammarinesi con disabilità, il cui testo è già disponibile alla sottoscrizione online sulle pagine del nostro sito. www.attiva-mente.info/progetti/cultura/istanza-d-arengo-sport-agonistico-per-persone-con-disabilità Al termine dell’Assemblea verrà offerto un rinfresco.

c.s. Attiva-Mente

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: