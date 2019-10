Si spacciano per personale dell'ISS: l'Istituto mette in guardia i cittadini

Nella giornata odierna, alcuni cittadini hanno contattato l’Ufficio Relazioni col Pubblico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, riferendo di aver ricevuto delle telefonate alla propria abitazione da parte di persone che si sono spacciate per personale dell’ISS, e chiedendo informazioni su dati personali e sanitari. L’Istituto desidera precisare, come spiegato a chi si è rivolto all’ISS, e come già segnalato in passato, che non si tratta di iniziative dell’Ente Pubblico e pertanto coloro che ricevessero chiamate di questa natura, possono rivolgersi per eventuali segnalazioni, alle Forze dell’Ordine.