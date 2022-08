Siamo “Maldestri”!… Felici di esserlo

La nostra volontà di dialogo o interlocuzione con tutte le Istituzioni è dimostrabile dai documenti o protocolli da noi prodotti. Nello specifico, già nel febbraio 2021, il ns. prot. 022/2021/USC inviato alla Segreteria, all’Ufficio e Dipartimento Turismo chiedevamo calendari eventi, delibere, stanziamenti, capitoli di spesa, il numero degli eventi e consuntivi di riferimento. All’interno del documento citavamo testuali parole: “La presente è per valutare al meglio e armonizzare le prossime e future collaborazioni per quanto di competenza della nostra associazione verso la Segreteria al Turismo”. Al momento non elenchiamo tutte le vicissitudini o documenti prodotti ma vogliamo in questa occasione soffermarci sugli argomenti trattati nell’incontro avvenuto il 21 maggio 2021 accompagnato successivamente dal prot. 047/2021/USC del 24 maggio 2021 inviato alla Segreteria e Dipartimento Turismo che ringraziamo nuovamente per l'attenzione accordataci. Di seguito gli argomenti trattati: - L’indicazione o il miglioramento dell’accoglienza verso chiunque transita o visita il nostro Paese a partire dai confini di Stato fino alla prima Torre. - impiego e locazione degli Info Point occupando anche i ragazzi del nostro liceo linguistico. - Ammodernamento della segnaletica implementandola, ove possibile, con i tempi di percorrenza soprattutto nel centro storico. - Numerazione delle fermate dei Bus in tutto il territorio della Repubblica. - Sistemazione degli ascensori e lo stato dell’arte dei lavori in corso. - per il 2022 si proponeva un trasporto con navette continue e circolari da borgo al centro storico, volendo anche a partire dal parcheggio della baldasserona, al fine di dare un servizio sia ai residenti che ai turisti in visita. - A che punto era il progetto di riqualificazione e sistemazione della Baldasserona. - valutazione di emettere biglietti navetta + funivia + musei mediante una “carta” o altro. - Petulanza. - In merito al “polo della moda” si chiedeva lo stato dell’arte delle sinergie fra rovereta e il resto del Paese o del centro storico e se vi fossero previste promozioni, pubblicità o Info Point presenti in sede come annunciato dalle Istituzioni negli anni precedenti. - Servizi al turista o utenza: bagni pubblici o servizi, miglioramento di arredo urbano come panchine, nettezza urbana e apertura di tutti i musei almeno fino alle 20:30 soprattutto in estate. - come stavano procedendo le attivazioni dei sistemi di pagamento elettronico nei parcheggi. - se ci fosse la volontà condivisa di installare filodiffusione o musica in tutto il centro storico, nelle piazze principali e di riutilizzare le luminarie già esistenti come da nostro prot. USC 094/2020 - si chiedevano informazioni sulla linea internazionale Bus Rimini San marino - Quali fossero i canali di divulgazione per pubblicizzare le attività proposte dal Turismo al fine di promuovere al meglio il nostro paese. - Gestione parcheggi e tariffe. - Eventi funzionali a tutte le attività. Localizzazione degli eventi. Costi/benefici e come venissero valutati. Un miglioramento della gastronomia dato che è di fondamentale importanza per creare mobilità. Ad oggi siamo ancora in attesa di un confronto sulla volontà di concretizzare alcuni dei temi da noi proposti nel 2021. Come si evince dai titoli del documento l’intento di Unione Sammarinese Commercio e Turismo è di considerare il sistema paese nel suo insieme e non a comparti stagni “scegliendo” gli argomenti da trattare. Se chiedere collaborazioni, confronti e concretezza per la collettività viene considerato “maldestro”, siamo felici di essere “maldestri”. Grazie!

Cs - Unione Sammarinese Commercio e Turismo

