“Siamo tutti prematuri”: la Terapia Intensiva Neonatale di Rimini e l’associazione Prima Coccola protagoniste della serie scritta a voce da Mapi Danna

“Siamo tutti prematuri”: la Terapia Intensiva Neonatale di Rimini e l’associazione Prima Coccola protagoniste della serie scritta a voce da Mapi Danna.

“Siamo tutti prematuri” è il titolo dei due episodi del podcast dedicato alla Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Rimini e all’associazione La Prima Coccola, disponibile sulle piattaforme e su storielibere.fm. La serie, composta da due episodi podcast e un documentario video, racconta cosa accade quando un bambino nasce prematuro, attraverso le testimonianze dirette di chi è coinvolto. Il progetto mette in luce sia gli aspetti virtuosi del reparto di Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.) dell'ospedale Infermi, sia il prezioso sostegno offerto dall'associazione La Prima Coccola, che supporta neonati e famiglie durante il ricovero. Viene inoltre affrontato ciò che può ancora essere migliorato, offrendo un ascolto utile a chi sta vivendo un’esperienza simile. L'autrice del progetto, Mapi Danna, scrittrice e storyteller, si è recata presso l'ospedale Infermi per intervistare Gina Ancora, Direttrice del reparto di Terapia Intensiva Neonatale, e Natascia Simeone, una delle due trainer italiane specializzate in NIDCAP, un programma di assistenza individualizzata al neonato. La serie raccoglie anche le storie di alcuni genitori, tra cui una coppia con la loro bambina ancora ricoverata e un padre di gemelle già dimesse, oltre alla testimonianza di una rappresentante dell’associazione La Prima Coccola. Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare su temi poco raccontati al di fuori della cerchia di chi li vive direttamente. Marlù ha sostenuto con amore e determinazione la realizzazione della serie, fin dall'inizio al fianco della fondazione La Prima Coccola. “Sono grata a La Prima Coccola, Marlù e alla TIN di Rimini per questo viaggio immersivo ed emozionante dentro un puro desiderio di vita. Ho imparato molto sul tema della volontà, della speranza, della grazia e della cura come abbraccio, cura come accoglimento e riconoscimento. Cura come capacità di essere, sempre, reciprocamente l'uno canguro per l’altro”, dichiara l’autrice Mapi Danna. Il primo dei due episodi è già disponibile su tutte le piattaforme d’ascolto, come Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music. Il restante sarà invece disponibile a partire da giovedì 24 ottobre.

cs Riccardo Barbagallo Storielibere

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: