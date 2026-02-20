Sicurezza digitale e cooperazione internazionale: San Marino e Italia tracciano la rotta comune

L'evoluzione delle minacce cibernetiche e la protezione degli asset strategici non ammettono più compartimenti stagni. Durante il recente colloquio intercorso tra il segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e la senatrice della Repubblica Italiana Domenica Spinelli, è emersa con forza la necessità di una sinergia operativa che superi i meri confini geografici. L'incontro, avvenuto in un clima di proficua collaborazione a margine di un importante convegno, ha sancito la volontà di procedere uniti verso una sfida che ormai coinvolge l'intera architettura europea. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, con delega alla transizione digitale, ha voluto rimarcare come la sovranità tecnologica di San Marino passi inevitabilmente attraverso un dialogo costruttivo e privilegiato con Roma. In questo scenario, la figura di Domenica Spinelli assume un ruolo di cerniera istituzionale fondamentale. Grazie alla sua posizione nella 1ª Commissione Affari Costituzionali del Senato italiano e alla comprovata esperienza tecnica, la senatrice rappresenta il ponte ideale per tradurre le necessità sammarinesi in azioni concrete all'interno del sistema-Italia. Una visione strategica che tocca la quotidianità di cittadini e imprese. Durante il confronto è stato analizzato come il "fattore sicurezza" sia ormai il prerequisito essenziale per ogni sviluppo economico legato all'innovazione. È un percorso che ci vede protagonisti insieme, ha osservato Luca Beccari, sottolineando che la Repubblica di San Marino non intende restare alla finestra ma vuole guidare, insieme al partner italiano, questa transizione delicata. Le possibili criticità sistemiche del territorio sammarinese sono state messe a fuoco con precisione, identificando nella cooperazione bilaterale la chiave per neutralizzare i rischi informatici crescenti. La senatrice Domenica Spinelli ha confermato la propria totale disponibilità a sostenere il percorso di integrazione e mutua assistenza, riconoscendo a San Marino un ruolo di interlocutore attento e dinamico. Insomma, il tempo delle discussioni teoriche sembra volgere al termine per lasciare spazio a un patto operativo di ampio respiro. L'incontro non resterà un episodio isolato. È già stato fissato un prossimo appuntamento a Roma, direttamente presso le sedi ministeriali competenti, per dare seguito tecnico alle intese raggiunte. Le proficue relazioni tra San Marino e Italia promettono di stabilire standard di sicurezza elevati, capaci di tutelare il settore pubblico e, parallelamente, di offrire garanzie solide a tutto il comparto privato che guarda con estremo interesse alla stabilità digitale della Repubblica.

