Sicurezza e Formazione: San Marino celebra il legame vitale con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, ha conferito presso la Parva Domus, la prestigiosa onorificenza di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant'Agata, all'Ingegner Francesco Notaro, Direttore Centrale per la Formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'atto, carico di un elevato valore simbolico, ha voluto sottolineare e cementare lo storico e vitale legame di cooperazione operativa che unisce la Repubblica di San Marino e l'Italia nell'ambito della sicurezza e del soccorso pubblico. A testimonianza della solida sinergia, la cerimonia ha visto la presenza del Comandante della Polizia Civile Werter Selva, degli uomini della Sezione Antincendio, dell’attuale Direttrice regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia- Romagna, Ing. Marisa Cesario, e del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini, Ing. Luigi Ferraiuolo. Il conferimento rappresenta un tangibile segno di profonda riconoscenza per l'alto servizio che le strutture dei Vigili del Fuoco italiani rendono al Titano, garantendo un supporto costante e tempestivo, prezioso anche in occasione di recenti e complessi interventi congiunti. La profondità di tale rapporto si manifesta soprattutto nella reciproca e intensiva collaborazione formativa, fattore essenziale per elevare gli standard di sicurezza di entrambi gli Stati. Il Segretario di Stato Belluzzi ha voluto rimarcare che tale onorificenza non è “un atto dovuto, ma un segno di gratitudine per l'alto servizio che rendete al Paese”. “Questo gesto – ha aggiunto – è il riconoscimento della profonda e operativa sinergia che unisce le nostre comunità nella tutela del bene supremo della vita. Mi preme evidenziare la reciprocità di questo impegno, che ci porta a ospitare i Vigili del Fuoco italiani che lavorano al fianco della nostra Polizia Civile in momenti di preparazione congiunta, un tema che auspichiamo si sviluppi sempre di più, rafforzando la nostra fratellanza operativa”. L'Ingegner Notaro, Dirigente con una lunga esperienza operativa, ha espresso profonda gratitudine, estendendo il riconoscimento a tutto il Corpo Nazionale. Il Commendatore ha sottolineato come questo legame sia un “momento di crescita, confronto e scambio di cultura” essenziale per elevare il livello di sicurezza tanto per i cittadini sammarinesi quanto per quelli italiani. L'impegno nell'addestramento congiunto è costante e mirato a garantire la massima efficacia e una risposta tempestiva in un'area di confine così sensibile e in continua evoluzione operativa.

Il conferimento dell’Onorificenza rappresenta dunque un ulteriore stimolo a proseguire con tenacia sulla strada della cooperazione e della professionalità condivisa, consolidando un modello virtuoso a beneficio della sicurezza pubblica.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Interni










