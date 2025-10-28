Sicurezza ed ordine pubblico notturno: servono più risorse ed un impiego efficace dei corpi militari volontari

Negli ultimi mesi la nostra Repubblica sta assistendo ad un preoccupante incremento di episodi che mettono a rischio la salvaguardia dei cittadini: furti nelle abitazioni, danneggiamenti e rapine a diversi ATM, da ultimo quello avvenuto alle 02:00 di notte di sabato 25 ottobre. Si tratta di fatti gravi che minano la tranquillità delle famiglie sammarinesi e il senso di fiducia riguardo alla capacità da parte del Governo di tutelare e garantire efficacemente l’ordine pubblico. Come DOMANI - Motus Liberi Giovani, riteniamo che la sicurezza debba tornare al centro dell’agenda politica. È indispensabile che le forze dell’ordine siano messe nelle condizioni di poter presidiare in modo più capillare ed efficace il territorio, specialmente nelle ore notturne, quando si verificano la maggior parte dei reati. È soltanto grazie al loro prezioso lavoro che si può ripristinare un clima di legalità e senso di protezione nella comunità. Reputiamo, inoltre, che sia arrivato il momento di valorizzare maggiormente i corpi militari volontari di San Marino, ricchi di storia e tradizione. Ricordiamo che essi, oltre ad un prezioso ruolo cerimoniale e di rappresentanza, possono anche essere impiegati per attività di sorveglianza, vigilanza e ordine pubblico. L’aiuto di questi corpi, in supporto alle pattuglie notturne delle forze di polizia, garantirebbe una presenza più visibile e deterrente sul territorio, contribuendo a rafforzare la sicurezza di tutti e a tutelare l’ordine pubblico. In un’ottica di modernizzazione dei controlli, riteniamo fondamentale valutare anche l’impiego di droni per il monitoraggio del territorio, in particolare durante le ore notturne. Queste tecnologie permetterebbero di potenziare la sorveglianza in modo efficace e tempestivo, supportando il lavoro delle forze dell’ordine senza aumentare i costi operativi. San Marino ha sempre fatto della propria coesione e del senso civico dei suoi abitanti un punto di forza. È necessario tornare a investire su questi valori, assicurando che la nostra Repubblica resti un luogo sicuro, ordinato e rispettoso della legge. Rafforzare il controllo e la prevenzione dei reati è il primo passo per rendere il Paese più protetto e difendere l’incolumità delle nostre famiglie. Si parla di progresso, ma si dimentica che non esiste progresso senza sicurezza. Difendere l’ordine e la tranquillità dei Sammarinesi è il primo dovere di chi governa. Noi continueremo a ricordarlo, con voce giovane ma determinata DOMANI - Motus Liberi Giovani proseguirà a promuovere proposte concrete per una San Marino più sicura, più protetta e più vicina ai suoi cittadini.

C.s. - DOMANI - Motus Liberi Giovani

