Sicurezza energetica e tutela del cittadino: Aass chiarisce la propria strategia sull'approvvigionamento ed esclude rincari in bolletta

In merito alle recenti notizie di stampa riguardanti la gestione dei costi di trasporto dell’energia elettrica, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Aass) ritiene opportuno intervenire per precisare i contorni tecnici della vicenda e, soprattutto, per rassicurare gli utenti sammarinesi. La recente sentenza del Tar della Lombardia, non deve essere interpretata come l'annuncio di imminenti rincari in bolletta. Al contrario, l’azione legale intrapresa da AASS si inserisce in una strategia di lungo periodo volta proprio a ottenere rimborsi e a neutralizzare costi che l’Azienda ritiene non dovuti. In altre parole, Aass sta già sostenendo tali oneri e l’obiettivo del contenzioso è quello di recuperare somme a vantaggio della collettività, evitando che dinamiche tariffarie esterne possano gravare sulle tariffe sammarinesi in futuro. La decisione del tribunale amministrativo rappresenta un passaggio di un percorso più ampio che l’Azienda intende presidiare con la massima attenzione, valutando anche il ricorso al Consiglio di Stato. È fondamentale sottolineare che l’approvvigionamento energetico della Repubblica resta solido e che Aass è costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni che garantiscano stabilità e competitività dei costi. Parallelamente alle azioni legali, l’Azienda sta accelerando i progetti per l’incremento della produzione interna e l’integrazione di nuove fonti, come l’impianto fotovoltaico di Brescia. Tali iniziative strutturali sono la migliore risposta per ridurre la dipendenza dalle variabili del mercato estero e proteggere le famiglie e le imprese del Titano da qualsiasi fluttuazione ingiustificata. Aass ribadisce che la tutela del consumatore finale rimane la priorità assoluta e che ogni sforzo, legale e operativo, è orientato a mantenere San Marino un’isola di stabilità nei servizi pubblici.

