Sicurezza, intensificati i controlli della Polizia Locale di Riccione Cinque stranieri controllati: uno irregolare e 5 con precedenti

Sicurezza, intensificati i controlli della Polizia Locale di Riccione.

Prosegue l'intensa attività di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia locale Riccione a contrasto dell’abusivo commerciale e del rispetto delle norme anti Covid. Nell'ambito di un servizio di controllo sulle spiagge libere particolarmente affollate in questo weekend, gli agenti della Polizia locale di Riccione hanno identificato 5 cittadini stranieri giunti nella mattinata odierna ed intenzionati a permanere in Riviera senza avere un alloggio fisso. Controllati unitamente al personale della Polizia di Stato, sono risultati con numerosi precedenti inoltre, tra questi un 25enne risultato irregolare sul territorio nazionale. Per quest'ultimo è stato emesso un decreto di espulsione. Continuano anche i controlli della Polizia locale sul rispetto delle regole anti Covid sia sul lungomare e i centri dell'intrattenimento serale, che dei mercati settimanali. In particolare durante il mercato ieri mattina gli agenti hanno elevato 2 sanzioni a carico di altrettanti ambulanti per mancato uso delle mascherine.



