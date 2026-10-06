Sicurezza negli stadi: importante collaborazione tra FSGC e FIGC

Sicurezza negli stadi: importante collaborazione tra FSGC e FIGC.

Durante la UEFA Safety and Security Conference di Madrid, svoltasi a inizio settembre, è nata una collaborazione tra FSGC, FIGC, Gendarmeria e NFIP Italy che ha dato la possibilità alla nostra realtà di portare tre responsabili stewards della FSGC e tre sottoufficiali del Corpo della Gendarmeria a partecipare alla partita tra Italia e Turchia, gara valevole per la quarta giornata di UEFA Nations League 2026/27, disputatasi allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna alle 20:45 di lunedì 5 ottobre. Per quanto di competenza, il Corpo della Gendarmeria ha preso contatti direttamente con la Questura di Bologna e con il GOS, partecipando in qualità di osservatori alle dinamiche e alle operazioni inerenti alla preparazione e all’organizzazione della partita di calcio internazionale. A rappresentare il Corpo della Gendarmeria sono stati il M.llo Marta Mazza, il M.llo Gianluigi Conti e il M.llo Gianluca Menicucci. Per FSGC, i responsabili degli stewards Dominic Vincenti, Mirco Masini e Stefano Zafferani sono stati affiancati ai capi-settore del servizio di sicurezza dello stadio di Bologna, con l’obiettivo di studiare e osservare tutte le attività preparatorie e di allestimento propedeutiche all'accoglienza dei tifosi all'interno dello stadio. L'attività ha previsto la possibilità per i gendarmi e gli stewards sammarinesi di partecipare come uditori alla riunione organizzativa del mattino del giorno gara, con la presenza della UEFA e di tutti gli attori coinvolti a vario titolo nella preparazione e svolgimento dell'evento e, dal pomeriggio, all'allestimento degli accessi, alla preparazione e gestione dei flussi di ingresso, alla marcia dei tifosi, alla gestione dei supporters sugli spalti, al controllo delle tifoserie sulle tribune, all'organizzazione delle aree dedicate a VIP e Media, alla zona spogliatoi e all’ arrivo squadra, fino al post-evento con il deflusso del pubblico e la conclusione di tutte le attività collegate all'evento- gara. La sinergia fra istituzioni e autorità italiane e sammarinesi si è ancora una volta dimostrata solida e proficua, perché ha permesso alla nostra realtà di guardare da vicino dinamiche particolari di grandi eventi che a San Marino capitano poche volte per lo più a distanza di mesi, mentre in contesti di città più grandi come Bologna sono una costante settimanale. FSGC ringrazia il Corpo della Gendarmeria per la preziosa collaborazione, che ha distinto ormai da lungo tempo il rapporto fra le due realtà, e ringrazia sentitamente FIGC, Bologna FC, NFIP Italy e Polizia di Stato/Questura di Bologna per la disponibilità dimostrata e per la cooperazione sviluppata con gli omologhi di FSGC e Gendameria.

c.s. FSGC

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: