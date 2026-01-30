Sicurezza nei locali e reati sul territorio: confronto costruttivo al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica Confcommercio provincia Rimini – FIPE-Confcommercio provincia di Rimini – Confartigianato Imprese Rimini

Sicurezza nei locali e reati sul territorio: confronto costruttivo al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Confcommercio Rimini, FIPE-Confcommercio Rimini e Confartigianato Imprese Rimini esprimono apprezzamento per l’incontro avvenuto al tavolo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dedicato al tema dei controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e spettacolo. Nel corso della riunione è stata riservata particolare attenzione alle misure di sicurezza e antincendio, con un approfondimento specifico sulle norme tecniche di riferimento e sulla corretta gestione dei locali secondo la normativa vigente. Tra i temi affrontati: il rispetto delle disposizioni antincendio, l’adeguatezza delle vie di esodo, l’utilizzo di materiali di arredo e allestimento conformi e non infiammabili, nonché il rigoroso rispetto del numero massimo di persone presenti all’interno dei locali. È stato inoltre ribadito come, in occasione di eventi temporanei o straordinari, sia fondamentale attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni di sicurezza previste, a tutela dell’incolumità di clienti, lavoratori e operatori. Le associazioni sottolineano come “la sicurezza e la legalità non rappresentino soltanto un obbligo normativo, ma una responsabilità concreta verso la comunità e verso i propri clienti. Per questo siamo costantemente al fianco delle imprese per offrire supporto, consulenza e accompagnamento nell’adeguamento alle normative, sensibilizzando sul valore primario della sicurezza”. Importanti anche i dati positivi presentati dalle forze dell’ordine nel corso del tavolo prefettizio. I reati complessivi in provincia di Rimini sono infatti passati dai 20.779 del 2024 ai 18.005 del 2025, mentre nel Comune di Rimini si è registrata una diminuzione da 12.528 a 10.491 nello stesso periodo. “Un risultato significativo che testimonia l’efficacia del lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini in divisa, ai quali va il ringraziamento sentito per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati sul territorio. Si ribadisce altresì la disponibilità a collaborare con le istituzioni, in continuità con i diversi Protocolli sottoscritti negli anni, continuando a chiedere con forza di mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza reale e percepita. Un obiettivo che passa anche dal sostegno concreto al lavoro delle forze dell’ordine, indispensabile per garantire sicurezza e decoro, valori fondamentali per la qualità della vita, l’attrattività del territorio e lo sviluppo delle attività economiche”.

c.s. Confcommercio provincia Rimini – FIPE-Confcommercio provincia di Rimini – Confartigianato Imprese Rimini

