Sicurezza, Spinelli (FdI): Fratelli d'Italia sempre dalla parte delle forze dell'ordine

21 feb 2026
“Fratelli d’Italia è sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine e il convegno oggi a Bologna sulla Sicurezza lo ha messo in evidenza. Rammento il caso del maresciallo dei Carabinieri di Rimini Luciano Masini, accusato e poi prosciolto, indagato per eccesso di legittima difesa per aver fermato e ucciso un 23enne egiziano dopo che quest’ultimo aveva accoltellato quattro passanti nelle strade di Rimini. Bene aveva ad intervenire secondo le regole e bene ha fatto a salvare vite umane. I cittadini vogliono una giustizia giusta che abbia un confine netto tra aggressore e difensore, una giustizia scevra da ideologia personale e soprattutto una giustizia che possa garantire i diritti di tutti e non solo di chi delinque. La sicurezza per noi non è soltanto uno slogan ma un concetto che si lega fortemente a quello della giustizia in modo osmotico. Siamo altresì convinti che la riforma fornirà etica e responsabilità ai magistrati e costituirà un primo passo fondamentale per un cambiamento radicale del funzionamento del nostro sistema giudiziario”.

c.s. senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli




