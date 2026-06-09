Sicurezza sul lavoro e dialogo sociale, San Marino traccia la rotta a Ginevra. Incontro con la Ministra del Lavoro italiana Marina Elvira Calderone

Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi nella sessione plenaria della 114° Conferenza Internazionale del Lavoro davanti ad una platea internazionale composta dalle delegazioni tripartite dei 187 paesi membri dell’Organizzazione. Il Segretario di Stato ha sottolineato, nel suo discorso, il forte sostegno della Repubblica di San Marino all'azione dell'OIL e ai principi che da oltre un secolo ne guidano l'attività: dialogo sociale, tripartitismo, lavoro dignitoso, tutela dei diritti fondamentali e giustizia sociale. Bevitori ha evidenziato come le profonde trasformazioni generate dalla rivoluzione tecnologica e digitale, dall'intelligenza artificiale, dai cambiamenti demografici e dalle nuove modalità di organizzazione del lavoro rendano oggi ancora più necessario individuare soluzioni condivise a livello internazionale. In tale contesto, il dialogo sociale rappresenta una vera e propria infrastruttura democratica, capace di accompagnare il cambiamento, prevenire i conflitti e favorire l'elaborazione di risposte comuni alle nuove sfide. San Marino ha recentemente compiuto importanti passi nel rafforzamento del sistema di dialogo sociale, attraverso la piena applicazione dei principi contenuti nella Convenzione OIL n. 144 sulla consultazione tripartita e mediante un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nei processi decisionali riguardanti il lavoro e le politiche sociali. La Commissione per il Lavoro, identificata quale organismo di confronto tra Governo, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, riconferma la volontà di fondare le politiche pubbliche sulla partecipazione attiva, sull'ascolto reciproco e sulla responsabilità condivisa. Il Segretario di Stato ha inoltre richiamato le iniziative recentemente avviate dal Governo in materia di tutela della dignità e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui il processo di ratifica delle Convenzioni OIL n. 155 e n. 187 sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla promozione di una cultura della prevenzione. Anche il recente recepimento, attraverso un apposito progetto di legge, dei principi della Convenzione OIL n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, riaffermano il diritto essenziale ed inderogabile di ogni individuo a operare in un ambiente lavorativo sicuro, rispettoso e libero da ogni forma di violenza, molestia, intimidazione o discriminazione. "Siamo a Ginevra per dimostrare che la competitività del nostro sistema economico si misura sulla qualità delle tutele e sulla cultura della prevenzione", ha dichiarato il Segretario di Stato Bevitori.

"Allineare permanentemente l'ordinamento sammarinese ai parametri internazionali è un obiettivo strategico che portiamo avanti insieme al sindacato e alle associazioni datoriali. La cooperazione tra istituzioni e mondo produttivo resta il presupposto indispensabile per tradurre questi accordi storici in norme moderne, efficaci e realmente condivise". L'intervento ha fatto seguito all'incontro bilaterale di altissimo livello svoltosi nella giornata di ieri con il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Gilbert F. Houngbo. L'assise internazionale ha rappresentato una preziosa occasione di confronto con le delegazioni partecipanti e di consolidamento delle relazioni e della cooperazione con Paesi affini. Il Segretario di Stato Bevitori, a latere della Conferenza, ha incontrato la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana, Marina Elvira Calderone unitamente alle rispettive delegazioni. Nel suddetto meeting, è stato fatto il punto della situazione sui vari dossier in atto con l’Italia tra cui la patente a punti e la promozione dell’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale.



c.s. Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica









