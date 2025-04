Sicurezza sul lavoro: impegno costante e dialogo aperto per una cultura della prevenzione radicata a San Marino

Sicurezza sul lavoro: impegno costante e dialogo aperto per una cultura della prevenzione radicata a San Marino.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), la Segreteria di Stato per il Lavoro riafferma il proprio deciso impegno per la tutela dell'integrità fisica e psicologica di ogni lavoratore nella Repubblica di San Marino. Le attività di vigilanza e prevenzione, coordinate attraverso gli organismi preposti come l'Istituto per la Sicurezza Sociale, sono state intensificate, come dimostra l'incremento dei controlli e dei sopralluoghi effettuati nel corso del 2024. Tali sforzi, uniti a iniziative di formazione e informazione, testimoniano una volontà istituzionale chiara: passare da una logica di semplice adempimento normativo a una vera e propria cultura della prevenzione, partecipata e condivisa a tutti i livelli. Il dato confortante dell'assenza di infortuni mortali nel 2024 ci sprona a fare ancora meglio, consapevoli che ogni incidente, anche il meno grave, rappresenta una sconfitta per l'intero sistema. Accogliamo con spirito costruttivo le osservazioni e le proposte provenienti dalle parti sociali, riconoscendo il ruolo essenziale del dialogo nel continuo miglioramento delle tutele. La questione dell'accertamento delle responsabilità in caso di infortuni gravi è certamente un tema delicato. Pur nel rispetto delle procedure vigenti, comprendiamo l'esigenza di garantire che nessun evento lesivo resti privo di un'analisi approfondita delle cause e delle eventuali negligenze, assicurando che i meccanismi di deterrenza siano pienamente efficaci, senza porre il lavoratore infortunato in una posizione di vulnerabilità. Allo stesso modo, riconosciamo l'importanza strategica della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, specialmente nel nostro tessuto economico caratterizzato da piccole e medie imprese. Stiamo valutando le modalità più efficaci per potenziare questi strumenti di partecipazione e vigilanza interna, affinché la sicurezza sia un processo realmente capillare. L'adeguamento delle risorse e delle competenze degli organi ispettivi è un obiettivo costante, così come l'attenzione verso rischi emergenti, come quelli legati ai cambiamenti climatici e allo stress termico, per i quali le linee guida esistenti rappresentano una base solida su cui continuare a lavorare per garantirne la massima applicazione ed efficacia, valutandone anche l'evoluzione normativa.

“La sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un investimento strategico sulla dignità umana e sulla competitività del nostro sistema Paese” dichiara il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori. “Celebrare questa giornata significa rinnovare un patto di responsabilità collettiva tra Istituzioni, imprese e lavoratori. Non possiamo accontentarci dei progressi fatti; dobbiamo alzare costantemente l'asticella, promuovendo una mentalità proattiva che anticipi i rischi anziché limitarsi a gestirne le conseguenze. Il dialogo con le parti sociali è imprescindibile per identificare le criticità e costruire soluzioni condivise ed efficaci. Il nostro obiettivo è chiaro: fare di San Marino un modello di riferimento dove lavorare in sicurezza sia un diritto pienamente garantito e un valore profondamente radicato nella coscienza di tutti”.

La Segreteria di Stato per il Lavoro continuerà a operare in stretta sinergia con tutte le Istituzioni e le forze sociali ed economiche del Paese, convinta che solo attraverso un impegno corale e persistente si possano raggiungere importanti traguardi.

c.s. Segreteria di Stato per il Lavoro

