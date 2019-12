Siete pronti per colorare? Tutti in Galleria con album e colori sabato 7 dicembre

Sabato 7 dicembre ore 15.00, presso la Galleria Nazionale si terrà un particolarissimo laboratorio rivolto soprattutto ai più piccoli, in occasione della presentazione dell’ l'album “SIETE PRONTI PER COLORARE?” realizzato da Elisa della Balda, ispirato alle Opere della Collezione dello Stato esposte alla Galleria Nazionale. L'album da colorare, che contiene numerosi disegni realizzati dall’artista sammarinese rigorosamente in bianco e nero, è stato curato dalla Galleria Nazionale San Marino; per l’occasione sarà presentato dal Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj e illustrato da Rita Canarezza, operatore culturale Galleria Nazionale. Al termine della presentazione Elisa Della Balda condurrà il laboratorio con i partecipanti, per il quale si consiglia di effettuare la prenotazione al numero tel. 0549 888241. Il libro/album in edizione limitata di cinquanta copie, sarà in vendita presso il Bookshop della Galleria Nazionale.



