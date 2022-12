RIMINI Sigismondo d’oro 2022: consegnata a Fernanda Argnani e Aureliano Bonini la massima onorificenza cittadina

Alla professoressa Fernanda Argnani, per più di quarant’anni insegnante di Lingue e Letterature Straniere nei licei e ad Aureliano Bonini, pioniere degli studi e delle analisi legate al turismo italiano e internazionale, è stato consegnato il Sigismondo d’Oro per l’anno 2022. Una scelta che ha un evidente comun denominatore, valorizzare l’impegno di due cittadini che hanno contribuito con il loro impegno a lasciare non solo un segno personale, ma a dare un contributo decisivo alla formazione e a promuovere una crescita della collettività attraverso il valore dello studio, dell'educazione, della cultura e dell'analisi come fondamento indispensabile e da applicare ad ogni ambito dell'esperienza umana. La cerimonia di consegna del riconoscimento è avvenuta questo pomeriggio al Teatro Galli (in allegato le motivazioni e le biografie dei due cittadini premiati). La cerimonia è stata aperta dal saluto di fine anno del sindaco Jamil Sadegholvaad: “Buonasera a tutti e benvenuti in questo straordinario luogo di armonia, arte, cultura e incontro. Lo scenario ideale per la cerimonia che assegna il Sigismondo d'Oro. Non è un premio, è la festa della città, l'omaggio che Rimini fa a se stessa attraverso vite e storie che in modi differenti la interpretano, la esaltano, la rendono orgogliosa, ne testimoniano lo spirito del tempo e, contemporaneamente, uno sguardo possibile sul domani. Passato, presente e futuro: tutto che fluisce in maniera naturale lungo il fiume di vicende personali che hanno incrociato e continuano a incrociare i luoghi e l'anima di Rimini. Fernanda Argnani, educatrice. Aureliano Bonini, esperto di turismo. La grandezza di una vita sta troppo stretta in una definizione, così come sfugge dal calcolo perfetto di un algoritmo la complessità di una scelta individuale o collettiva. A Fernanda e Aureliano, insigniti del Sigismondo d'Oro 2022, lascerò tra pochissimo la parola: sono loro i protagonisti e sarà bello e istruttivo sentire dalla loro voce l'amore e l'affetto che li lega a questa città.

