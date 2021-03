Siglata la convenzione fra C.I.S.A. (Consorzio Italiano Strade & Ambiente), Polizia Civile, Protezione Civile, A.A.S.L.P., A.A.S.S.

Su interessamento della Segreteria di Stato Territorio e Ambiente e con l’approvazione del Congresso di Stato è stata siglata questa mattina la convenzione tra C.I.S.A. (Consorzio Italiano Strade e Ambiente), Polizia Civile, Protezione Civile, A.A.S.L.P., A.A.S.S., per il ripristino delle condizioni stradali di sicurezza e viabilità previa pulizia post-incidente e bonifica ambientale di aree interessate da incidenti anche straordinari ed eccezionali, che comportino compromissione della sicurezza stradale, sue pertinenze e danni all’ambiente circostante.

C.I.S.A. è il Consorzio che da anni si occupa su tutto il territorio nazionale italiano della sicurezza e della tutela della rete stradale e dell’ambiente ed è un interlocutore unico, con tutti i suoi consorziati locali, che porterà i suoi nuovi servizi di ripristino post incidente, rimozione, bonifica, al fine di offrire un servizio completo alla Pubblica Amministrazione e alle Forze dell’Ordine della Repubblica di San Marino.

La convenzione istituita sarà a costo zero per la Repubblica di San Marino, in quanto basata su un sistema di recupero delle somme che C.I.S.A. opera attraverso le assicurazioni dei responsabili che hanno causato il danno. Questo accordo consolida la collaborazione già avvenuta in passato in occasione dello sversamento su strada di olio causato da una perdita di carico di un camion, dove C.I.S.A. fu impiegata per il completo rifacimento del manto stradale ed il recupero tempestivo dello sversamento finito nel torrente Ausa, evitando così un grosso danno all’ambiente ed il pericolo di evento transfrontaliero.

La convenzione assicura un’importante collaborazione con una struttura di primo livello in grado di offrire un servizio di qualità, celere, trasparente, tracciabile, efficiente e quindi di grande importanza per la sicurezza stradale e la salvaguardia dell’ambiente dell’intera Repubblica.









Comunicato stampa

Segreteria di Stato Territorio e Ambiente