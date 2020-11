Siglato accordo di collaborazione fra Istituti Culturali e Soroptimist Single Club San Marino per una migliore valorizzazione e fruizione di periodici storici custoditi presso la Biblioteca di Stato

Prosegue la collaborazione degli Istituti Culturali con le realtà istituzionali e associative del territorio sammarinese. Sottoscritto, infatti, un accordo con il Soroptimist Single Club San Marino che si propone di intervenire per la valorizzazione del materiale storico relativo a una selezione di periodici sammarinesi conservati presso la Biblioteca di Stato. Nello specifico, l’accordo si propone di mettere a disposizione dell’utenza immagini digitalizzate dei periodici storici originali sammarinesi relativi alle raccolte 1882-2015 per permettere una migliore e più facile consultazione da parte dell’utenza, nonché favorire una conservazione integrativa del materiale su supporto digitale.

L'accordo segna l’avvio di un percorso di collaborazione che si concretizzerà in specifici progetti messi a punto in sinergia, sottolineando implicitamente l’importanza della collaborazione fra istituzioni pubbliche e modo dell’associazionismo, uniti in una attiva sinergia finalizzata ad intervenire con azioni concrete nella tutela del patrimonio culturale.

Un sincero e doveroso ringraziamento deve essere espresso nei confronti del Soroptimist Single Club San Marino e della sua Presidente Laura Rossi per la volontà manifestata di offrire sostegno e supporto alle attività della Biblioteca di Stato e per la determinazione con la quale l’obiettivo di rendere fruibile questo progetto di digitalizzazione è stato perseguito.

Non appena possibile gli Istituti Culturali attiveranno la consultazione delle immagini dei periodici digitalizzati presso la Biblioteca di Stato, ringraziando ancora una volta il Soroptimist Single Club San Marino per il sostegno offerto.







Comunicato stampa

Istituti Culturali