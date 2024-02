Siglato Accordo tra Croce Rossa Sammarinese e Cemec

Tra La Croce Rossa Sammarinese - CRS ed il Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi - CEMEC è stato firmato un accordo dopo diversi anni di collaborazione, per implementare progetti coordinati nell’ambito della formazione e delle attività operative, valorizzando competenze e capacità a reciproca utilità. La Croce Rossa, che con altre istituzioni sammarinesi, è integrata nel Coordinamento della Protezione Civile, ritiene opportuno perfezionare la formazione dei Volontari del Soccorso collaborando con il CEMEC e fruendo della struttura didattica del Centro. Il CEMEC, nell’ambito della sua attività, potrà contare sull’appoggio della CRS che metterà a disposizione mezzi e volontari, grazie agli accordi di collaborazioni con l’Istituto per la Sicurezza Sociale già in essere.

cs Cemec

