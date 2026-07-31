Siglato dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali l’accordo per il Contratto Edilizia con i sindacati “Garantirà aumenti per il triennio 2026 - 2028 e dal 2027 un ulteriore scatto di anzianità”.

Siglato dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali l’accordo per il Contratto Edilizia con i sindacati.

ANIS, OSLA e UNAS insieme alle tre organizzazioni sindacali CSdL, CDLS e USL, giovedì 30 luglio hanno firmato il Testo Unico per il rinnovo del Contratto Edilizia Privata, valevole per il triennio 2026 - 2028.

L’Accordo dal lato economico prevede aumenti annuali del 3% per il 2026, del 2,10% per il 2027, e del 2,10% per il 2028 e dal 1° gennaio 2027 un ulteriore scatto di anzianità sia per gli operai che per gli impiegati. L’intesa prevede altresì la sospensione del versamento alla Cassa Edile del contributo per i “permessi di diritto allo studio e dei permessi sindacali” dal 1° settembre 2026 fino al 31 dicembre 2029 e il prolungamento di un ulteriore anno del contributo al “Fondo salario garantito” da parte delle aziende fino al 31 dicembre 2029 e la sua riduzione dal 3% all’1,75% dal 1° gennaio 2030.

Sono anche ampliati gli interventi economici a favore dei lavoratori dipendenti da parte della Cassa Edile per spese mediche, esami diagnostici, trattamenti di cura, spese relative alle tasse universitarie dei figli, ecc.

Ora dovranno essere attivate le procedure previste dalla legge sulla rappresentatività (Legge 59/2016), per cui lo stesso accordo dovrà essere sottoposto a referendum tra tutti i lavoratori dell'edilizia privata, per l'approvazione definitiva.

Referendum non necessario per la parte datoriale in quanto le tre associazioni insieme rappresentano un numero di aziende che occupano circa l’80% degli addetti.



Comunicato stampa

ANIS - OSLA - UNAS

Federazioni Costruzioni CSdL - CDLS - USL

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