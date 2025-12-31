Siglato il contratto con il dr. Camillieri. Dal 1° gennaio entra nello staff dell’Ortopedia ISS

La Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale comunica che martedì 30 dicembre è stata siglata l'intesa contrattuale con il Dr. Gianluca Camillieri, che dal 1° gennaio 2026 entrerà ufficialmente a far parte dello staff della UOC di Ortopedia diretta dal dottor Luciano Trinchese. Il nuovo inquadramento come dipendente rappresenta un importante traguardo nella strategia di consolidamento delle competenze specialistiche dell'ISS e conferma l'impegno dell'Istituto nel valorizzare le professionalità di rilievo al servizio della comunità sammarinese. La formalizzazione dell'accordo conclude positivamente l'iter amministrativo per l'arruolamento del professionista, rendendo esecutiva la volontà già espressa dall'Istituto. Il Dr. Camillieri è stato assunto al livello 4 previsto per l’alta specializzazione con elevata clinical competence ovverosia al livello più elevato stabilito dalla legislazione sammarinese per gli incarichi di tipo professionale; il professionista ha, tuttavia, optato per un rapporto di lavoro con l’ISS a tempo parziale di 30 ore settimanali anziché 38 che prevede, perciò, la riduzione del complessivo trattamento retributivo tabellare di oltre un quinto. Il Dr. Camillieri ha, inoltre, scelto il regime di “non esclusività” il quale consente al Dirigente Medico di esercitare l’attività libero professionale extramoenia, ovvero al di fuori dell’ISS e delle strutture in convenzione con esso, con conseguente mancata corresponsione dell’indennità di esclusività - che sarebbe stata, nel caso in esame, pari ad ulteriori € 213= mensili - e con la diminuzione del 50% della retribuzione di posizione ridottasi, perciò, rispetto a quella tabellare, da € 537= mensili a € 268,5= mensili.

"Sono lieto di aver formalizzato questo passaggio che consolida il mio rapporto con l’ISS e con la Repubblica in cui sono residente da circa due anni – afferma il Dr. Gianluca Camillieri –. Mi spiace per il clamore suscitato dal mio recente sfogo sui social, dettato solo da un momento di sconforto, ma ringrazio la Direzione per aver compreso l’accaduto e soprattutto per il confronto successivo che mi permette ora di proseguire il percorso clinico con serenità, all'interno di un’équipe di cui apprezzo l’alto valore professionale. Il mio impegno sarà massimo per garantire ai pazienti, insieme ai colleghi, la migliore assistenza possibile. ".

"Abbiamo concretizzato quanto già deliberato dal Comitato Esecutivo il 9 dicembre scorso – dichiara il direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Alessandro Bertolini –. Il chiarimento diretto ha permesso di superare le recenti incomprensioni, che non rispecchiavano le nostre reali intenzioni, e di consolidare un rapporto fondamentale per il futuro dell'ortopedia. Siamo soddisfatti di questa soluzione condivisa, che garantisce continuità e qualità di assistenza ai cittadini sammarinesi”.

“L’incontro con il Dr. Camillieri ha chiarito velocemente quello che era stato semplicemente un equivoco sul differente regime e numero di mensilità retributive riconosciute con il passaggio dal previgente regime della collaborazione professionale a quello del rapporto di lavoro subordinato nonché sui termini di applicazione della retribuzione di risultato che è stabilita dal legislatore solo nel caso di assunzione e non in costanza di contratto di collaborazione - precisa il Direttore Amministrativo Avv. Manuel Canti -. Auspico, inoltre, che l’alta professionalità del Dr. Camillieri possa essere valorizzata con il passaggio al regime di ‘esclusività’ e, quindi, attraverso un’importante attività libero professionale intramuraria agevolata anche dalla prevista riforma della normativa di riferimento”.

c.s. ISS







