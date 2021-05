Siglato il nuovo Piano d’Azione per il triennio 2021-2023 per la Collaborazione nel Campo della Salute e delle Scienze Mediche tra la Repubblica di San Marino e il Ministero della Salute italiano Tra le novità più importanti, l’avvio di un tavolo tecnico sulla collaborazione per la coltivazione e produzione farmaceutica di medicinali di origine vegetale a base di cannabis

È uno dei documenti più strategici al quale la Segreteria di Stato alla Sanità e Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha lavorato alacremente, così, nelle giornate del 17 e 18 maggio, l’importante risultato è stato raggiunto: il Piano d’Azione della Collaborazione Sanitaria con il Ministero della Salute italiano, previsto dall’articolo 5 del Memorandum d’Intesa del 9 maggio 2012, è stato siglato dal Segretario di Stato Roberto Ciavatta e dal Ministro Roberto Speranza. La novità più importante contenuta nell’accordo è l’avvio di un Tavolo di Lavoro tra i due Paesi per ricercare le forme di collaborazione più adeguate nella coltivazione di cannabis per uso medico e per la produzione farmaceutica di medicinali di origine vegetale a base di cannabis. Tra gli altri numerosi punti dell’accordo spiccano, in particolare, le collaborazioni sui seguenti temi: maggiore integrazione dei sistemi informativi a livello nazionale e regionale; medicinali e materie prime farmaceutiche, dispositivi medici, cosmetici e biocidi; integratori alimentari e medicinali veterinari; ricerca scientifica e sperimentazione clinica in ambito europeo; indagini di sorveglianza per tutte le fasce di età; sistema di formazione continua in medicina. A partire dal Piano d’Azione, sono già stati costituiti dei tavoli tecnici, che si occuperanno dell’attuazione dei vari punti sanciti nell’accordo. Un’importante conferma che la sanità italiana e quella sammarinese saranno sempre più impegnate in uno sviluppo sistemico e strategico.

