Siglato il protocollo d’intesa che garantisce sostegno alle iniziative per l’inclusione di atleti disabili attraverso lo sport.

Firmato oggi presso la sede della Segreteria di Stato per lo Sport il protocollo d’intesa fra Segreteria di Stato per lo Sport, Segreteria di Stato per la Sanità, Istituto per la Sicurezza Sociale e Federazione Sammarinese Sport Speciali. L’accordo, che avrà durata triennale prorogabile prevede un sostegno economico alla Federazione Sammarinese Sport Speciale in virtù del prestigioso impegno che la stessa svolge per l’inclusione di atleti con disabilità e dell’opera di rilevanza sociale che la stessa FSSS riveste ai fini del miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie per promuovere la cultura del benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva. Alla “cerimonia di firma” hanno partecipato il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta, il Direttore Generale di ISS Francesco Bevere e il Presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali Filiberto Felici. “L’impegno della Federazione Sammarinese Sport Speciali per l’inclusione di ragazzi disabili attraverso il magico mondo dello sport è encomiabile -ha detto il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini- e noi siamo ben lieti di sostenere i loro progetti. Le iniziative della F.S.S.S. meritano grande attenzione, il valore dell’impegno dedicato al miglioramento delle condizioni di vita dei ragazzi sammarinesi è inestimabile. L’attività della F.S.S.S. supera i valori dello sport e raggiunge importanti obiettivi sociali per la nostra comunità”. Nel suo intervento il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini ha ricordato l’imminente partecipazione della F.S.S.S. a Berlino agli Special World Games. “Quello che vogliamo dare oggi è un messaggio di inclusione e vicinanza, attraverso lo sport, a tutti i ragazzi e all’opera sociale portata avanti con passione e professionalità dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali –dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta-. Questi ragazzi e ragazze portano un contributo essenziale alla comunità sammarinese e sono esempi di tenacia e passione, portatori sani di valori che sovrastano il solo concetto di competizione sportiva”. “L’Istituto per la Sicurezza Sociale è al fianco delle attività di volontariato portate avanti con passione dalla comunità sammarinese, anche in questa occasione –ricorda il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere-. L’opera della Federazione Sammarinese Sport Speciali non è solamente di stampo sociale, ma di promozione e sensibilizzazione, attraverso i principi e i valori dello sport, alla cultura del benessere psicofisico, della solidarietà e dell’integrazione sociale, per migliorare la qualità della vita delle persone. La FSSP – aggiunge il Direttore Generale – rappresenta un esempio completo di come, grazie al supporto a questi ragazzi e ragazze e grazie alla loro forza e capacità, il punto debole di una persona può trasformarsi in qualcosa di cui essere orgogliosi: ecco perché l’ISS è particolarmente fiero di poter dare il suo contributo per realizzare tutto questo”. “Accordi come quello siglato oggi -spiega il Presidente FSSS Filiberto Felici- confermano la bontà del lavoro che stiamo portando avanti che non è solo un progetto sportivo che ci porta a grandi e prestigiose partecipazioni internazionali ma è un lavoro che facciamo, in team, per il supporto alle famiglie sammarinesi e ai ragazzi con disabilità che attraverso la nostra Federazione possono integrarsi nel tessuto del nostro Paese senza essere ghettizzati. Ringrazio di cuore le Segreterie di Stato per lo Sport e per la Sanità e l’Istituto di Sicurezza Sociale”.

