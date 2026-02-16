Siglato il Protocollo d’intesa fra PSD e PD

Una delegazione dei vertici del Partito Democratico italiano è stata ospitata oggi dal Partito dei Socialisti e dei Democratici per la firma di un innovativo Protocollo d’intesa tra partiti.

La delegazione ad altissimo livello del PD ha contato sulla presenza del Presidente Stefano Bonaccini, del Responsabile Esteri, Europa e cooperazione, Giuseppe Provenzano, della vicesegretaria regionale Emma Petitti, dell’Onorevole Andrea Gnassi, del Responsabile dei rapporti con i partiti internazionali e del Responsabile politiche verso gli italiani nel mondo Luciano Vecchi.

Il percorso, iniziato l’anno scorso nel giorno del festeggiamento dell’Arengo del 1906, trova un suggello, che è anche un nuovo inizio.

Un suggello perché il PSD ed il PD hanno rapporti fraterni e di grande aderenza valoriale, appartengono alle medesime famiglie politiche europee ed internazionali e lavorano da oltre 15 anni con grande sintonia.

Ancora più significativamente, i due partiti sostengono il multilateralismo, lo stato di diritto e la democrazia nei propri paesi ed a livello internazionale. Questo è particolarmente rilevante in questo periodo in cui i suddetti valori vengono messi in dubbio, senza profilare una soluzione migliorativa, anzi, lasciando intendere che si debba tornare alla politica di potenza, quella in cui prevale la forza sulla diplomazia, le armi sulla pace negoziata.

Un nuovo inizio perché l’intesa, a largo raggio, pone al centro dell’attenzione gli interessi dei cittadini sammarinesi ed italiani, sia a livello nazionale che regionale, che locale, attraverso uno scambio continuo di informazioni e su un confronto frequente sulle esigenze più attuali, anche nella cornice del nuovo rapporto che la Repubblica di San Marino avrà con l’Unione Europea, che richiede in primis una collaborazione stretta con i colleghi italiani.

A maggior ragione questo è valido perché state formalizzate negli ultimi due anni sia l’avvio della collaborazione parlamentare con l’Italia, sia nuovi accordi con l’Emilia Romagna e con Rimini, si è convenuto sul fatto che si dovesse raggiungere un nuovo status dei rapporti anche a livello dei partiti.

Il PSD è consapevole che l’attestato di stima dei compagni italiani è in primis un attestato di stima verso la Repubblica di San Marino, il cui percorso di apertura, di integrazione europea e di trasparenza ha trovato nel PSD un protagonista, è riconosciuto dal Parlamento Europeo come dagli osservatori italiani.



