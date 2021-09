Siglato l’accordo di sponsorizzazione tra San Marino Outlet Experience e il Padiglione San Marino a Expo Dubai 2020

A pochi giorni dal via all’Esposizione Universale, il Commissario Generale per l’Expo Mauro Maiani ha incontrato presso la Diamond Lounge del “San Marino Outlet Experience” il Presidente Dott. Gabriele Cerminara, con il quale ha sancito l’accordo di sponsorizzazione tra l’Outlet The Market e il Padiglione San Marino. San Marino Outlet Experience è un progetto di “The Market PropCo”, promosso da Borletti Group, Aedes SIIQ, DEA Real Estate Advisors, VLG Capital. L'outlet, che ha aperto le sue porte al pubblico lo scorso 24 luglio 2021, arriverà a ospitare fino a 130 negozi, con una superficie di 25mila mq e una ’food terrace’ affacciata su una grande piazza, con una proposta gastronomica caratterizzata da un mix di insegne locali e internazionali. Bellezza, eccellenza, eleganza e convenienza sono gli elementi che caratterizzano un’esperienza unica e moderna nel gioiello della Riviera Romagnola, la Repubblica di San Marino. Il Presidente Dott. Gabriele Cerminara commenta l’accordo: “E’ un grande onore per San Marino Outlet Experience essere tra i main Partner della Repubblica di San Marino in occasione della più importante Esposizione , Expo Dubai 2020. “Opportunità” e “Sostenibilità” sono i temi che uniscono Expo Dubai 2020 e San Marino Outlet Experience, già dalla fase di progettazione dell’Outlet, ottenendo la certificazione BREEAM, uno dei più affermati standard di certificazione internazionale per la sostenibilità edilizia. In termini di sviluppo collaborativo, inoltre, il mercato emiratino rappresenta un elemento di forte interesse per i flussi verso la Repubblica di San Marino”. REPUBBLICA DI SAN MARINO c/o Palazzo del Turismo - Contrada Omagnano, 20 - 47890 Repubblica di San Marino A-1 T +378 (0549) 882408 - infoexpo2020@gov.sm COMMISSARIATO GENERALE DEL GOVERNO PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2020 DUBAI Mauro Maiani con grande e viva soddisfazione per avere come Golden Sponsor “San Marino Outlet Experience” a Dubai, conferma il messaggio del Dott.Cerminara affermando quanto il mercato emiratino e l’opportunità di Expo costituiscano un rilevante trampolino di lancio in nuovi scenari di business: “La realtá di San Marino Outlet Experience rappresenta il più grande investimento turistico e commerciale degli ultimi 20 anni a San Marino. Questo brand ha certamente un grande appeal per il mercato internazionale e soprattutto per il mercato arabo, molto attento alla qualità Made in Italy, al design e al settore del lusso. Sono sicuro che con questa importante presenza possiamo veicolare ancor di piú un’immagine turistica del nostro paese, che negli ultimi anni sta avendo un impulso di alto livello. L’outlet é una realtà importante per il rilancio di questo turismo di qualitá e soprattutto di caratura internazionale, che ci auguriamo possa ripartire appieno dopo la parentesi covid”.