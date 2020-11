Siglato oggi l’accordo definitivo per la stabilizzazione del personale precario dell’ISS

Dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa lo scorso 28 agosto, questa mattina tra Sindacato e delegazione di Governo è stato firmato l'accordo definitivo per la stabilizzazione dei lavoratori precari dell'ISS. Le Federazioni Pubblico Impiego CSU sottolineano che si tratta di un risultato importante per i dipendenti che stanno lavorando da anni nei servizi dell’Istituto Sicurezza Sociale, raggiunto in un momento così difficile per tutta la sanità sammarinese; ci auguriamo che questo accordo possa dare un po’ di serenità al personale che è impegnato ad affrontare con grande abnegazione professionalità l’emergenza sanitaria, e a cui rivolgiamo il nostro più sentito ringraziamento. Riportiamo di seguito i punti salienti dell'accordo. - Per la stabilizzazione del personale precario esterno che maturi i requisiti alla data del 31 dicembre, si prevede: coloro che avranno maturato 1095 gg di servizio accederanno al tempo indeterminato alla stessa data, mentre coloro che avranno maturato 730 gg saranno inseriti in seconda fascia e accederanno al tempo indeterminato al raggiungimento dei 1095 gg. Per la stabilizzazione del precariato interno i requisiti sono inferiori, in quanto già dipendenti assunti a tempo indeterminato presso l’ISS. - Si è affermata la volontà di creare di un meccanismo automatico che eviti la formazione di nuovo precariato, nel caso in cui l’Amministrazione non provveda per tempo ad emettere i bandi di concorso, oltre a prevedere responsabilità in capo ai Dirigenti; il dipendente in servizio sui posti vacanti previsti dal Fabbisogno verrà assunto a tempo indeterminato dopo 36 mesi di servizio. - È prevista la possibilità di assumere a tempo indeterminato i dipendenti non residenti per i profili di ruolo sanitari non presenti a sufficienza in territorio, raggiungendo la parità di trattamento fra lavoratori e tutelando comunque le professionalità interne. Questo ci auguriamo aiuti in prospettiva ad attrarre in territorio i professionisti necessari al nostro Istituto, in particolare il personale infermieristico di cui vi è una estrema necessità. - Si inserisce la previsione dell’affiancamento in deroga al fine di accompagnare il turnover delle alte professionalità presenti nell’ISS che altrimenti lascerebbero in estrema difficoltà Servizi strategici. Ci auguriamo che questo importante accordo non sia solo un traguardo, ma soprattutto un punto di partenza per giungere alla stabilizzazione di tutto il personale precario del Settore Pubblico Allargato. Sarà nostro impegno attivarci affinché si dia inizio il prima possibile al confronto per giungere a questo importante risultato.

Federazioni Pubblico Impiego CSU (FUPI-CSdL / FPI-CDLS)