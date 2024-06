Siglato questa mattina il Protocollo d’Intesa tra Commissariato Generale del Governo per la partecipazione all’Esposizione Universale di Osaka 2025 e Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio

Siglato questa mattina il Protocollo d’Intesa tra Commissariato Generale del Governo per la partecipazione all’Esposizione Universale di Osaka 2025 e Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio.

E’ stato sottoscritto in mattinata - dal Commissario Generale del Governo per la partecipazione all’Esposizione Universale di Osaka 2025 Filippo Francini e dal Presidente di Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio Emanuel Colombini - il Protocollo d’Intesa per definire le modalità operative della collaborazione in relazione alle attività da effettuarsi per la miglior riuscita dell’evento, sia a San Marino nella fase di preparazione, sia a Osaka presso il Padiglione durante l’esposizione. La firma dell’accordo rappresenta una tappa significativa nel percorso di avvicinamento alla data di inizio dell’expo giapponese che inaugurerà il prossimo 13 aprile 2025 e rimarrà aperta, agli oltre 28 milioni di visitatori attesi, per sei mesi fino al 13 ottobre.

‘Sono soddisfatto’, ha dichiarato il Commissario Generale Francini ‘con la firma odierna si rinnova la collaborazione già dimostratasi proficua con Agenzia per lo sviluppo economico. Tra gli obiettivi, oltre a regolare le procedure tecnico- finanziarie, vi è di dare seguito ad attività che promuovano la crescita economica del nostro Paese.’

‘Con la firma di questo accordo siamo fiduciosi di poter dare seguito alla collaborazione che ha avuto esito positivo in occasione della precedente edizione’ ha affermato il Presidente Colombini. ‘Consolidiamo l’esperienza pregressa, capitalizzandola e arricchendola di ulteriori servizi con l’aggiunta della presenza in loco del Business Representative. Confidiamo anche nella possibilità di sviluppo economico per le aziende del nostro territorio e nella creazione di connessioni che portino vantaggi nel tempo grazie agli incontri che si svolgeranno nei mesi dell’esposizione a Osaka.’

c.s. Commissariato generale del governo per l'Esposizione universale di Osaka 2025

